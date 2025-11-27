對日制裁反曝3大危機？日媒諷真正被逼入絕境的是習近平

日媒認為，中國對日一系列施壓，可能是為了掩蓋軍隊混亂、經濟惡化以及對自身健康狀況的擔憂。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前在國會答詢時，提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引起中國反彈，發動軍演與經濟脅迫等各項措施。日媒認為，或許習近平被逼到了牆角，才在短時間內對日採取一系列反制措施，並直言中國對日的一系列高壓姿態，也可以視為虛張聲勢，目的是為了掩蓋軍隊混亂、經濟惡化以及對自身健康狀況的擔憂。

日媒《DailyShincho》27日指出，日本首相高市早苗在國會答詢中並未提及台灣發生緊急狀況時應採取的「具體措施」。因此，習近平本可以採取較溫和的方式，例如僅向高市早苗提出抗議。

請繼續往下閱讀...

不過，中國政府持續升級對日的報復措施，要求公民避免赴日旅遊和留學，並宣布暫停進口日本海鮮。換個角度來看，或許是習近平被逼到了牆角，才不得不在如此短的時間內對日採取一系列反制措施。在軍隊混亂、經濟惡化以及自身健康狀況堪憂的背景下，中國對日的一系列高壓姿態，也可以被視為虛張聲勢，目的是掩蓋這些擔憂。

文中提及，今年中共20屆四中全會10月23日閉幕，會議針對中央委員會成員展開大規模整肅，共開除14名中央委員及候補委員黨籍，其中軍方將領高達9人。清洗名單包括中央軍委副主席何衛東、中央軍委委員苗華、軍委政治工作部原常務副主任何宏軍、軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌、東部戰區原司令員林向陽等。

文中指出，42名中央委員中有27名具有軍方背景，他們缺席上個月舉行的中共20屆四中全會。這相當於中央委員中軍方背景的60%以上，清楚顯示習近平對軍隊缺乏控制。有鑑於此，習近平需要盡快重建軍隊以實現台灣統一。與此同時，高市早苗在國會發表「台灣有事講話，這或許導致了習近平對日反應的升級。

除了軍事問題，習近平還面臨中國經濟情勢惡化的困境。日本從中國的進口也在下降，去年從中國的進口額年減3.9%至1671.19億美元，這是自2023年以來連續第二年下降。 2022年，日本從中國的進口額曾創下歷史新高，但自2023年起開始下降。由於中國對日本實施制裁，日中貿易關係今年可能再次惡化，這將對中國經濟產生影響。

文中並指出，習近平出訪次數也有所減少。2013年至2019年間，習近平平均每年訪問約14個國家，2014年達到高峰20個。然而，去年他只訪問10個國家，今年迄今也只造訪了6個國家。

此外，今年除俄羅斯外，他的訪問僅限於亞洲，這使得今年成為除新冠疫情之外，他出訪活動最少的一年。習近平也缺席了7月在巴西舉行的金磚國家高峰會，9月9日聯合國大會第80屆會議的開幕日，習也缺席了。

文中還提及，今年8月20日習近平乘專機抵達西藏，出席自治區成立60週年活動，步態也略顯蹣跚。此外，今年5月中共中央政治局月會缺席，也引發外界對習近平健康惡化的猜測。

文章總結，習近平於2012年11月就任中共中央總書記，今年11月將是他擔任此職的第十三年。不難想像，他肩負著中央總書記、國家主席和中央軍委主席等三大職責，工作繁重。他已經72歲。在此之前，中央總書記通常連任兩屆，每屆十年，但習近平修改憲法，取消了國家主席的任期限制，使他能夠像毛澤東一樣終身擔任國家最高領導人。然而，他的身體狀況顯然已經出現衰退跡象，這很可能會影響他在處理此類重要外交事務時的判斷力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法