華爾街神算子鬆口 比特幣年底25萬美元無望 下修目標價曝光

有「華爾街神算子」稱號、BitMine董事長Tom Lee。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有「華爾街神算子」稱號、同時也是BitMine董事長Tom Lee，長期以來都是比特幣最知名的多頭代表，過去曾多次宣稱比特幣將在今年底衝上25萬美元（約新台幣784.3萬元）。然而，他近日接受CNBC採訪時罕見改口，坦承先前提出的比特幣25萬美元目標價「已難以實現」。

綜合媒體報導，Tom Lee在2024年初首次喊出比特幣25萬美元目標價，並一路重申至今年10 月初。但眼下距離年底僅剩1個多月，比特幣價格仍明顯低於先前預測水準，使他不得不調整看法。

請繼續往下閱讀...

Tom Lee週三（26日）在接受《CNBC》訪問時罕見鬆口表示，他已將年底目標下修為「比特幣很可能突破10萬美元（約新台幣313.72萬元）」，不再延續25萬美元的激進預測。

當被問及比特幣是否有機會在年底前重返今年10月創下的12萬5100美元（約新台幣392.46元）歷史高點時，Tom Lee僅以「也許（maybe）」來回應，態度明顯比過去更保守。

儘管下修目標價，Tom Lee仍然堅信比特幣最亮眼的行情未必已經結束，認為今年剩餘的時間仍可能出現關鍵性的反彈日。

Tom Lee長期強調，比特幣的年度漲幅往往集中在少數幾天，即所謂的「關鍵10天」理論。他指出，一年之中最主要的漲幅通常集中在10個交易日內，若投資人錯過這些關鍵上漲日，就可能失去全年大部分回報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法