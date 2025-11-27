TikTok推時間與數位健康專區 提供青少年網路適齡體驗

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著社群媒體深植日常，青少年與網路世界的關係正迅速轉變。根據近年多項研究，青少年沉迷社群平台可能導致心理壓力增加、自我形象焦慮、睡眠障礙，甚至是社交孤立等問題，這些風險已促使部分國家採取更強烈的介入措施。

在這樣的趨勢下，平台業者開始更加主動回應青少年使用風險與數位健康議題。TikTok今日宣布推出全新的「時間與數位健康（Time and Well-being）」專區，成為平台協助青少年建立健康數位生活的重要舉措。

新專區整合既有的螢幕時間管理功能，並加入如正念日記、呼吸練習與放鬆音效等功能，幫助青少年調整情緒、舒緩壓力、建立作息規律。研究指出，TikTok用戶對冥想與正念的關注度高於非用戶，顯示這樣的功能設計與實際需求高度契合。

此外，TikTok也設計了四項全新「數位健康任務」，包括：睡眠時段任務（Sleep Hours Mission）、每日螢幕時間徽章（Daily Screen Time Badge）、每週螢幕使用時間任務（Weekly Screen Time Mission）、數位健康大使任務（Well-being Ambassador Mission），透過這些互動任務，青少年用戶可在完成目標後獲得徽章，增加參與動機與趣味性，實質提升數位自律能力。

TikTok在帳號安全機制上也進行多層防護，包括18歲以下用戶預設為隱私帳號，無法進行直播與私訊互動，並啟動60分鐘螢幕時間限制；平台同時也過濾不適當內容與通知干擾。此外，TikTok 每月主動移除約600萬個未滿13歲的帳號，以維護平台的適齡安全性。

