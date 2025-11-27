股匯齊揚！新台幣一度升破31.3元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於聯準會（Fed）降息預期升溫使美元回落推動亞幣走升，新台幣兌美元匯率早盤一度升破31.3元關卡，不過出口商縮手，隨後升幅收斂，中午暫時收在31.334元、升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量7.1億美元。

感恩節前夕美四大指數收紅，激勵台股今日再度開高走高，市場關注外資連續兩日回頭買超動作是否延續。

新台幣匯價今早以31.32元、升值3分開出，最高升抵31.285元，最低31.347元，波動幅度明顯收窄。

主要亞幣在美元走弱下，也紛紛走升，其中，日圓兌美元匯率續徘徊在156附近、韓元回到1466兑1美元；人民幣在岸價、離岸價在昨日同步寫下13個月新高後，今早人民幣中間價再往上調升17個基點，來到7.0779元兌1美元。

匯銀人士指出，由於零售市場等數據表現不佳，加上多位Fed官員出面放鴿、市場傳出與美國總統川普立場一致的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）為下任Fed主席熱門人選，美元承壓，即使昨日公布新請領就業人數符合預期，市場反應平淡。

根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed逾12月再降息1碼機率已超過8成，明顯高於上週約4成水準。

