近8成雙北市受訪青年可負擔購屋總價 設定為2千萬元以內

因少子化以及小家庭趨勢，又碰上雙北市房價高漲導致負擔能力受限，因此，青年族群在購屋面積與格局上，很高比率傾向小宅。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近8成雙北市青年購屋總價帶設定在2千萬元以內。根據房仲業者最新發布的「雙北市30至39歲族群購屋行為調查」，對於可負擔購屋總價帶設定，以1千萬至1500萬元占比最高、約39%，其次則是1500至2千萬元間、約24%，此外，選擇總價帶低於1千萬元的則有16%。

觀察接受民調族群的家庭年收入分布，以100至150萬元占比最高、約33.1%，第二名則是50至100萬元、約28.4%，第三名則為150萬至200萬元間、約18.3%。至於，購屋動機中，以改善居住環境、房屋保值、政策促動以及結婚成家等4個選項占比較高。

進一步觀察雙北市青年族群購屋類型喜好，38%選擇5年內的新成屋、28%選擇預售屋，另有34%選擇5年以上的中古屋，而購屋面積則以20至30坪占比最高、約57%，第二名則是30至40坪、約24%，永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，20至40坪的合計占比就已超過8成。至於，購屋選項，高達62%受訪者選擇電梯大樓，選擇公寓的比率有24%。

62%雙北市受訪青年 首選住宅大樓

郭翰分析，因少子化以及小家庭趨勢，又碰上雙北市房價高漲導致負擔能力受限，因此，購屋面積與格局上，很高比率傾向小宅，至於，購屋動機的選項分布顯示，雙北市青年以改善居住環境與房屋保值為較重要因素，不外乎多數青年仍為租屋族或剛從租屋轉為首購族，因此，購屋被視作居住安定，同時也被視為儲蓄的一種方式。

