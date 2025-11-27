最大捷運聯開案！新店十四張機廠簽約 將建5100戶985億住商社區

新北市長侯友宜（中）、新北市捷運工程局長李政安（右）與宏匯董事長徐崑泰（左）簽約。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運局27日與宏匯公司、愛山林建設及甲山林建設公司共組環宇上城投資公司簽訂「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動全台規模最大捷運開發案，總開發價值達985億元，規畫8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。

「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資案，總開發價值達985億元，規畫8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜、新北市捷運工程局長李政安27日與宏匯董事長徐崑泰簽約，侯友宜表示，新北環狀線原委託台北市政府興建開發，2021年移回新北市辦理，本開發案2022年第1次公告徵求投資人，受疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等大環境因素流標，經調整招標策略及條件後，2024年底再次公告，於今年順利由宏匯及甲山林2大集團獲得投資權。

十四張機廠基地面積達14公頃，規劃興建25萬坪樓地板面積。（記者翁聿煌攝）

新北捷運局長李政安表示，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，本案基地面積達14公頃，規劃興建25萬坪樓地板面積，開發規模全台最大捷運開發案，投資人依市府所訂開發規劃，打造一座立體微型城市，設計8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，並增設2處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道便捷到達台北市，交通更便利。

李政安說， 新北環狀線計有10處捷運開發案，目前已有5處招商成功，其餘5處，將於2026年陸續再招商，預估新北環狀線全部捷運開發可引入1100億以上投資金額，引入1．4萬居住人口、創造2．2萬個工作機會，串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，帶動捷運運量成長及區域發展，建構新北捷運生活圈。#

