焦點股》東元：Q4正向 股價平盤上震盪

東元股價小漲。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因法人看好鴻海（2317）未來營運，帶動其合作夥伴東元（1504）今日股價早盤由黑翻紅，維持平盤上震盪，近11時，東元股價上漲0.8元或0.92%，暫報88元，成交量逾9700張。

東元日前指出，第四季旗下三大事業都會成長，機電系統、智慧能源事業群將會季增與年增，空調等智慧生活事業群則會較去年同期成長；與鴻海的合作將在明後年發酵，美國市場2027年較為明朗。

請繼續往下閱讀...

昨日東元表示，其「機器人關節模組 M1-140」獲台灣精品金質獎肯定。技術長饒達仁指出，東元的目標是打造人形機器人所需的6大關節模組，包括肩關節、膝關節與腕關節等，也規劃將與減速機、軸承等相關供應鏈持續深化合作，建立完整的國產關節模組生態系。

昨日外資買超東元1047張、投信賣超3626張、自營商賣超166張，三大法人合計賣超2745張；昨日當沖成交量約1.1萬張、佔比36%，宜留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法