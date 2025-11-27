致富無捷徑！專家揭有錢人5個「平淡無奇」理財習慣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕別再想非花俏的投資技巧或快速致富的捷徑，斯康塞特財富管理（Sconset Wealth Management ）總裁湯姆·米契爾（Tom Mitchell）表示，多年來與高淨值人士合作，發現這些富人長期以來，皆會堅持著5個看似「平淡無奇」的理財習慣。

《GoBankingrates》報導，別再想一夜致富了，有錢人其實是很重視理財，且會長期堅持，米契爾在長期與有錢人打交道後，總結有機人始終如一的5個理財習慣。

請繼續往下閱讀...

1. 他們先給自己薪水

富人不會等到月底才去看還剩多少錢，他們完全顛覆了大多數人對儲蓄和投資的看法。米契爾解釋說，高淨值人士不會等到月底才考慮剩餘資金，而是優先考慮儲蓄和投資，從而優先為自己儲蓄和投資，自動將部分收入投入投資組合、退休帳戶和現金儲備。

這意味著他們的錢總是能為他們創造收益，而不是被日常開銷吞噬。富人深知，持續投資能帶來複利成長，進而在數十年內累積財富。

2. 他們會寫下具體的財務目標

大多數人對金錢的看法都很模糊，例如「我希望有1天能變得富有」。而富人則會具體規劃如何利用財富來實現自己的目標。

米契爾表示，他的客戶致力於設定清晰明確的財務目標，他們不會把財富交給運氣，而是明確定義短期和長期目標，無論是積累世代財富、資助慈善事業、實現生活方式目標還是開展商業投資。

這些具體目標就像1份路線圖，引導著每項財務決策，米契爾解釋了這種清晰性如何發揮作用：設定這些目標為決策提供了路線圖，確保每1項投資、稅務策略和規劃舉措都與他們的總體願景和最終計劃保持一致。

3. 他們組成金融專業團隊

富人不會試圖自己處理複雜的財務規劃，他們會聘請各領域的專業人士，米契爾說，許多富裕的客戶都致力於組建一支全面的財務團隊，將顧問、法律顧問、稅務專業人士和其他專家聚集在一起。

透過這些專業人士的通力合作，能幫助富裕客戶避免代價高昂的錯誤，同時也能發現單打獨鬥者可能錯失的良機。

4. 他們一年到頭都在考慮稅務問題

大多數人每年大約在4月15日左右考慮1次稅務問題，而富裕人士則將稅務規劃視為1項需要持續關注的全年工作。

米契爾解釋了其中的利害關係：那些積累了持久財富的人不會把稅務規劃寄託於運氣。隨著淨資產的增長，稅務負擔也會增加，如果沒有相應的策略，稅收會隨著時間的推移侵蝕財富。

高淨值家庭深知，掌控自己能夠掌控的因素，例如時機、資產所在地和帳戶結構，才是真正決定成敗的關鍵。

5. 他們手邊常備大量現金

大多數理財建議都說要把每一分錢都投資出去，但大錢人卻恰恰相反，他們持有大量現金作為策略工具。

米契爾說，他們通常會儲備高息流動現金，作為抵禦股票市場風險的策略緩衝，擁有流動資金能讓他們在市場崩盤時，更靈活應對股市低迷，而無需被迫虧本出售資產。

現金儲備也讓富人能夠持有可能需要數年才能收回成本的投資。「有了隨時可用的現金，他們也能負擔得起流動性較差的私人投資，這些投資可能需要時間才能實現其全部價值，」米契爾說。

這筆現金儲備還能讓他們抓住經濟週期挑戰階段出現的獨特機遇，例如收購被低估的資產或投資陷入困境的企業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法