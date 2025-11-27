美方卯起來嚴查「原料產地」 南韓企業連吞160％天價關稅好崩潰

南韓企業對美國出口的商品，近來連續遭到課徵超過 100% 的高額關稅。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓企業對美國出口的商品，近來連續遭到課徵超過 100% 的高額關稅。原因在於，美方將南韓商品中只要使用部分中國原料，便視為「中國製」，儘管上個月韓美首腦會談後，雙方已完成關稅協商，但外界普遍認為，細節條文中的不確定性依然存在。

南韓媒體《Business Korea》報導指出，消息人士週三（26日）透露，自美國海關及邊境保衛局（CBP）9 月開始強化原產地審查以來，被課徵高額關稅的品項急速增加。有一家南韓汽車零件企業「 S公司」 ，過去依據美韓自由貿易協定（FTA）可免關稅出口，如今卻遭課徵高達 160% 的關稅。此稅率由對等關稅（10%）、報復性關稅（25%）、芬太尼關稅（20%）以及反傾銷稅（105%）所合併構成。

儘管該產品的鍛造、熱處理與加工全數在南韓完成，CBP 仍以產品使用的鋼材線材原料來自中國為由，將其判定為「中國製」。過去 FTA 認定最終組裝地即為原產地，但自川普上任後，美方開始對原產地進行更嚴格的審查。

無獨有偶，南韓另一家光通訊線纜公司也在 9 月收到美國海關價值數十億韓元的補稅通知。該公司原以 FTA 免稅出口光電纜，如今卻被加徵高達 160% 的關稅。此稅率同樣由對等關稅（10%）、報復性關稅（25%）、芬太尼關稅（20%）以及反傾銷稅（105%）所合併構成。

原本從中國進口的銅線，只要在南韓國內完成加工，便被視為「南韓製造」。但美國CBP的判斷突然轉變，即便最終製程在韓國完成，只要核心原料，如銅線等來自中國，仍視為中國產品。

報導提到，美國正依據更改後的原產地規範，擴大高額關稅的適用範圍。隨著鋼鐵與鋁相關衍生品的 50% 關稅範圍擴大，近來陸續出現遭補稅數十億韓元的企業案例。部分南韓企業甚至因美國當地通關代理失誤，而被課高額關稅，使南韓出口企業的負擔進一步加重。

報導點名南韓的線纜製造商與汽車零件企業，正成為原產地爭議下的最大受害者。例如，一家南韓光纜公司雖然產品的核心加工及組裝皆在南韓完成，但因從中國採購光纖，美國對其過去一年出口量，追溯課徵 55% 的關稅，由報復性關稅35%和芬太尼關稅20%組成。同樣地，南韓在國內最終組裝的汽車零件，只要使用中國銅線，也被美方視為「中國製造」。

南韓出口企業為避免關稅風險，目前正投入額外成本制定應對措施。報導點出一家中型汽車零件業者，正委託外部機構精準分析產品內部的原料含量，希望藉此降低鋼鐵與鋁項目遭課徵的 50% 關稅。而一家汽車零件公司負責人則說，由於關稅可能隨時變動，也不敢貿然決定在海外建廠。

