按兵不動！南韓央行宣布利率維持2.5％不變

〔財經頻道／綜合報導〕南韓央行週四（27日）召開金融貨幣委員會會議，決議將基準利率維持在2.5%不變，符合市場預期，此為南韓央行連續第4次利率決策按兵不動。

綜合媒體報導，南韓央行同時也上調了今年的經濟增長與通膨預測。南韓央行預計，在半導體行業強勁表現以及韓美關稅談判結束所支持，雖出口增速可能放緩，但整體仍優於原先預料，因此將今年的經濟成長率預測由0.9%調升至1%。

通膨方面，南韓央行預期，受到韓圜走弱及內需回溫的影響，今年的物價漲幅將略高於先前估計，因而把今年通膨預測從2%上調至2.1%，但核心通膨預測仍維持在1.9%。

至於2026年，南韓央行預期經濟將成長1.8%，整體通膨率為2.1%。

報導指出，市場原本預期南韓央行可能在今年底降息，但隨著韓圜持續走貶、首爾房價不斷上升並推高金融風險，南韓央行的立場也因而顯得更為謹慎，多數分析師認為降息時點將延後至明年第1季。

