台中首座捷運宅「文華高中站」最後3席公開標售

台中首座捷運宅「文華高中站釋出最後3席公開標售。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市首座捷運宅「文華高中站」（G8站），鄰近七期、水湳雙特區核心，交通、生活機能佳、就學便利，前二批共23戶，2年前辦理1首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶也在去年5月8日完成標售，台中市捷運工程局指出，因民眾洽詢反應熱絡，近日再釋出第三批公告標售，釋出最後3席面積30坪至50坪不等共計3戶，標售自即日起至12月26日止，均具備坡道平面車位，歡迎各界踴躍投標。

捷工局特別提醒，台中市首座捷運宅「文華高中站」（G8站）標售作業，捷工局並未委託其他坊間不動產仲介業者，民眾如有疑義，歡迎洽詢。

捷工局長蘇瑞文表示，「文華高中站」捷運宅為台中市捷運土地開發場站的領頭羊，也是捷運綠線首件引入大眾運輸導向開發模式，「文華高中站」捷運宅規模為地上28層，地下6層，規劃有社區圖書館、室內泳池、健身房、視聽室等多樣設施，生活機能完善又豐富。

此外，建案緊臨七期市地重劃區黃金地段及重大建設聚焦的水湳經貿園區，該園區除了有占地寬廣的中央公園綠地，還有台中綠美圖、台中國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運中心等建設與產業發展挹注，加上受惠於交通方便，縮短通勤、通學時間，吸引很多購屋民眾青睞，之前標售均全標售完成，這次再釋出3戶供民眾投標。

捷工局指出，有意標售台中捷運綠線共構宅的民眾，請於公告期間內自行下載標單，相關資訊可逕上台中市政府捷運工程局網站（https://tcrt.taichung.gov.tw/）台中市政府捷運工程局/土地開發/土地開發不動產標租售公告下載。公告期間如有看屋需求，捷工局亦安排時間統一帶看，可洽該案承辦人林小姐辦理登記預約看屋。

