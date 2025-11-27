今年新北單價破百萬新案有4個 主要仍是小宅

單價百萬新案蔓延至新北市。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕單價百萬新案蔓延至新北市。根據新建案市調機構彙整，今年新北市有4新案、部分戶別單價突破100萬元，主因不外乎地段、小宅，以及建商品牌。

根據住展雜誌調查，今年新北市出現百萬單價新案分布，中和有1案、新店則有3案。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察新北市百萬單價新案，主要特性包括地段精華，以及建商品牌，再來就是小宅規劃，即使換算單價偏高，總價帶仍落在1千萬至2千萬元間、市場接受度高，部分建案甚至具有20層以上的高樓層特色。

不過，觀察台北市的單價200萬元以上的新案，幾乎都具有豪宅體質，但新北市單價百萬新案則並非如此，而且單價破百萬的新案占新北市新推建案比重僅1成，而多數大坪數建案、單價9字頭已是高標。

新北大坪數建案 單價難破百萬

陳炳辰指出，目前在板橋區、新店區、永和區、中和區預料還有數個單價百萬新案將推出，甚至呈現高單價小宅化趨勢。

