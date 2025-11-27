中興工程監造淡江大橋 獲勞動部金安獎

勞動部長洪申翰（左）頒發金安獎特優獎座給中興公司董事長陳伸賢（右）。

（中興工程提供）

淡江大橋係世界建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）的遺作， CNN日前將其列入「2025全球 11 大重要建築」名單。

（中興工程提供）

〔財經頻道／綜合報導〕中興工程顧問公司所設計監造的淡江大橋，獲得114年勞動部金安獎，另外，聖亭電纜線路工程及大龍抽水站擴建工程，也分別獲得優等及佳作等獎項。

中興工程顧問公司董事長陳伸賢指出，淡江大橋位處東北季風強勁、環境條件嚴苛的海域。面對複雜氣候與施工風險，中興公司團隊從設計階段即進行風險評估，消除災害及研擬安全措施，從鋼索吊裝、焊接到高空作業均落實最高標準的安全管理。並在嚴格監造制度下，本工程在施工過程中從未發生重大職業災害，並於今年9月16日完成合龍工作，預計明（2026）年5月正式通車，為台灣工程界樹立安全典範。

淡江大橋更因其創新設計與國家門面意義，受到國際媒體高度關注。係世界建築大師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）的遺作， CNN日前公布「2025全球 11 大重要建築」名單，淡江大橋入選為之一，再度彰顯其國際地位。

