黃金漲到停不下來？華爾街驚人預測一次看：2026年再飆 20％！

黃金價格今年屢創歷史新高，華爾街預測這波漲勢可能一路延續到 2026 年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格今年屢創歷史新高，華爾街預測這波漲勢可能一路延續到 2026 年，多位華爾街分析師預期，金價將持續刷新紀錄，2026 年可能再上漲最多 20%，上看每盎司 5000 美元，而推動這波漲勢的關鍵因素包括：各國央行加碼買入黃金、通膨居高不下，以及投資人對美國經濟體質與關稅政策的疑慮。截至週三（26日），現貨黃金報價約每盎司 4187 美元，全年累計大漲 57%，創下數十年來最亮眼表現。

美銀（Bank of America）分析師預測，明年金價最高將上探每盎司 5000 美元，意味著比當前價格再漲 19%。分析報告稱：「回顧自 1970 年以來的金價多頭行情，金價往往只有在主要驅動因素轉變後才會停止上行。目前這些因素多半仍在，因此金價仍有支撐。」美銀並指出，推升金價的基本利多因素，將在明年持續，包括美國赤字支出擴大，以及美國總統川普的「非典型宏觀政策」。

高盛（Goldman Sachs）分析師斯圖伊文（Daan Struyven）則預測，金價在明年可能升至每盎司 4900 美元，較目前價位再漲 17%。他指出，今年推升金價的兩大因素明年仍將存在：央行買金潮持續、全球央行降息

斯圖伊文補充，私人部門多元化投資，也將成為金價上漲的因素之一，他提到了「貶值交易」（Debasement Trade）趨勢，認為美元及其他主要貨幣貶值將推升金價。他表示：「黃金市場規模相對較小，例如黃金 ETF 市場規模，僅為美國公債市場的70分之1。這也是我們最推薦長期持有黃金的原因。」

德意志銀行（Deutsche Bank）預估，2026 年金價最高可能升至每盎司 4950 美元，漲幅約 18%；基本情境則是金價在明年底落在每盎司4450 美元附近。德銀分析指出，雖然金價近來修正，但資金流向似乎已趨穩定，技術面也出現「部位修正已完成」的跡象。不過德銀也警告，若央行減緩買金步伐，或者金價實質漲幅過大，歷史上往往會伴隨大幅修正。此外，股市若面臨更深的調整、聯準會明年降息幅度小於預期，又或者地緣政治衝突開始緩和，那麼黃金也將面臨下行風險。

滙豐（HSBC）的預估相對保守，但仍持正面態度。該行預期 2026 年金價將在每盎司 3600 至 4400 美元區間震盪，上限意味著約 5% 漲幅。HSBC 貴金屬首席分析師史提爾（James Steel）認為，金價漲勢在明年下半年可能開始放緩，原因包括：供給增加、實體需求減弱，以及央行在金價突破 每盎司4000 美元後，可能開始減緩買入黃金的力道。

