築間引進韓國牛腸火鍋名店 年底插旗信義區ATT

〔記者楊雅民／台北報導〕以火鍋崛起的築間（7723）餐飲宣佈將引進韓國老字號醒酒湯與牛腸火鍋名店「中央韓鍋酒舍」，年底插旗信義區ATT，在首店營運後，第2、3號店將於2026年第1季分別於台中及台北開幕，持續擴大品牌能見度與服務版圖，期望將「中央韓鍋酒舍」打造為台灣韓式料理市場的新指標。

築間表示， 韓國知名連鎖品牌Joongang Haejang中央韓鍋酒舍創立於首爾江南區，創立超過40年，為老字號醒酒湯與牛腸火鍋名店，該品牌以江南三星本店為核心，並於首爾多處重要商圈及Hyundai Department Store開立分店，已成為韓國醒酒湯與牛腸火鍋市場中極具代表性的指標品牌。

根據韓國當地營運資料顯示，中央韓鍋酒舍以兩大招牌料理為醒酒湯與牛腸火鍋，月銷量逾3萬2000碗、日均銷量1000碗，在熱門用餐時段甚至需排隊約2小時，被韓國及國際旅客視為必吃名單。

築間餐飲集團董事長林楷傑帶隊，過去3年間多次赴韓國拜訪Joongang Haejang中央韓鍋酒舍品牌方，透過實地勘查、深度交流與營運討論，今日確認已取得中央醒酒湯品牌的台灣市場獨家總代理權，並預計於今年年底前，以「中央韓鍋酒舍」為品牌名進駐台北市信義商圈。

除此之外，築間旗下麟德殿牛肉麵，也預計年底前分別在台北及台中連開2家分店；全新港式品牌「喜辰」也預計12月在台中開出第1家店，透過多品牌策略與多元品項的組合，持續拓展事業版圖，進一步帶動整體營收重回成長軌道。

