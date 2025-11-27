恐面臨上兆罰金！蘋果挑戰印度反壟斷新法 質疑罰款嚴重不成比例

蘋果正在挑戰印度的反壟斷新法，質疑新規罰款嚴重不成比例。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份提交給德里高等法院的文件顯示，美國科技巨頭蘋果（Apple）正在挑戰印度的反壟斷新法，根據相關法條，蘋果可能面臨高達380億美元（約新台幣1.19兆元）的罰款，讓蘋果質疑罰金是否嚴重不成比例。

《路透》報導，這項去年上路的新法允許印度競爭委員會（Competition Commission of India，CCI）對那些「濫用市場地位公司」處以罰款時，使用全球營業額進行計算，而蘋果提出的質疑是印度反壟斷新法所面臨的首例挑戰。

自2022年以來，Tinder母公司Match和多家印度新創一直在CCI與蘋果進行反壟斷抗爭。調查人員在去年發佈了一份報告，稱蘋果在iPhone作業系統iOS的應用程式商場中存在「濫用行為」。

蘋果否認了所有不當行為，印度競爭委員會尚未對這起案件做出最終判決，包括是否處以任何懲罰。

根據公司提交的545頁法院文件顯示，蘋果要求法官宣佈這項2024年的新法無效，這項法律允許當局在計算罰款時使用全球營業額，而不僅僅是印度的營業額。

蘋果在文件中指出，如果依照公司到2024年3個會計年度內，全球所有服務平均營業額的10％來計算，最高罰款恐高達380億美元（約新台幣1.19兆元）。文件中補充，基於全球營業額的這種懲罰顯然過於獨斷、違憲、嚴重不成比例且不公正。

針對報導，蘋果和印度競爭管理委員會皆未回應。除了在印度面臨的訴訟，蘋果若是違反歐盟的反壟斷法，同樣可能面臨高達其全球營業額10％的罰款。

蘋果在本（11）月10日的另一起案件中首度提到了印度的新規，這起案件追溯了十年前的違規行為。蘋果表示，為了避免事後受到處罰，蘋果別無選擇，只能在現在提起法律挑戰。

蘋果一直堅稱，與Google的Android系統相比，該公司在印度的市佔相當小，Android系統才是印度市場的主導者。不過，根據Counterpoint Research數據顯示，過去5年內，蘋果在印度的智慧手機用戶已經成長了4倍。

