焦點股》鴻勁：掛牌首日飆達3千元 登台股第5高

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試設備廠鴻勁（7769）今（27）日以1495元掛牌上市，股價氣勢如虹，以2710元開出，最高飆漲達3000元，上漲1505元、漲幅達1倍多，直接登上台股第5高價，也是半導體設備股股王，蜜月行情甜滋滋。

鴻勁日前申購參與狀況火熱，凍結市場近3千億元資金，上市前現金增資344.69億元全數收足。

鴻勁成功切入全球AI供應鏈核心，今年前9月美洲市場營收占比達43.83%，超越亞洲與台灣成為最大市場。日前美系外資在最新出爐報告中指出，看好鴻勁是AI/HPC測試爆發行情的最佳受益者，首次將鴻勁納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看4000元。

鴻勁主要設備分選機（handler），在半導體晶片的測試設備中，扮演搭配愛德萬或是泰瑞達測試機角色。依鴻勁2024年度在分選機市場銷售推估，公司市占率約達32%，顯示其於全球測試設備市場的領先地位。

展望營運，鴻勁指出，未來兩季訂單已到手，目前產能滿載，預期未來三季訂單也非常明確，整體而言，2026年上半年能見度非常高，明年下半年也看好高階手機與ASIC晶片的測試需求，全年營運看來樂觀可期。

鴻勁目前股本16.16億元，員工數630人；鴻勁估計，目前單季產能580台，台灣有3座廠，規劃建置第4座廠，中國也有蘇州廠。明年底單季產能可達680台以上，也有機會超過700台。

鴻勁今年前三季營收210億元，營收認列為前4~6個月的出機，出貨趨勢持續提升；今年上半年每股稅後盈餘31.5元。預估今年毛利率目標為55~60%，淨利率目標35~40%。

