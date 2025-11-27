NAND版圖重洗？日媒爆料 : 日美洽談在美共建新廠 2家記憶體大廠將參與

市場傳出，日美考慮透過公私合作的方式在美國建造一座NAND快閃記憶體工廠。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《日刊工業新聞》報導，日本和美國正在考慮透過公私合作的方式在美國建造一座NAND快閃記憶體工廠，至少有2家主要的晶片製造商參與其中。據報導，這起合作案主要是因應人工智慧（AI）爆增的需求，鎧俠（Kioxia）和SanDisk預料是主要投資方。

不過，日刊工業指出，這項計畫面臨多項挑戰，包括資本結構和經營權可能出現歧見，以及中國可能的監管問題等，而主要投資方的鎧俠基於財務狀況，對新增投資態度保守。

據報導，業界傳出DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）在2026上半年仍將全面缺貨。台灣記憶體模組大廠表示，客戶實際能拿到的量僅能原本下單量的30%，現今是「有錢也買不到」，根本不存在重複下單問題，因為就算下再多單也沒貨可拿。

而美國個人電腦和遊戲產品零售商Cyber​​PowerPC也宣布，將提高美國和英國的記憶體模組價格，預計今年12月開始。該公司表示，近期記憶體價格上漲了500%，固態硬碟價格也上漲了100%，預計這一趨勢將持續到2026年。

這對市場來說無疑是個壞消息，尤其是在西方假期之際，許多人都會升級系統或購買新電腦。

據報導，Cyber​​PowerPC並不是唯一1家因人工智慧需求激增而調漲價格的公司。Micro Center已經開始移除記憶體套裝上的價格標籤，有些商店甚至從固定價格現貨改為價格。就連以升級筆記型電腦和迷你電腦著名的框架也停止銷售獨立內存，巴勒斯坦黃牛趁機牟利。

日本的部分商店已於11月初開始限制記憶體模組的銷售，台灣的經銷商則強制要求購買者必須同時購買DRAM和主機板。

