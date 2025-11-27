亞洲首當其衝？緊盯台積電背後AI投資泡沫蠢蠢欲爆

針對人工智慧（AI）泡沫的擔憂日益加劇。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕針對人工智慧（AI）泡沫的擔憂日益加劇，儘管AI相關股票持續上漲，但每次科技巨頭股輝達（NVIDIA）、微軟、Alphabet、Meta等財報發布，引發市場一次比一次大的焦慮，忐忑不安的投資人急於從中找尋AI投資榮景可能開始急轉直下的徵兆。

但《金融時報》專欄作家尹允（June Yoon）表示，投資人盯錯目標，假如這波AI週期即將出現裂痕，最初跡象必將發生在亞洲，而不是美國。

請繼續往下閱讀...

尹允表示，當前的AI投資狂潮類似以往的科技泡沫，相似點包括：強烈的宣傳、鉅額的投資風險，以及投資人正反觀點壁壘分明：一方面宣稱AI將驅動經濟真正轉型，變革大到值得投入巨資；一方面則有人警告，資本支出增加得太急太猛，必將難以為繼。

就目前來說，AI供應鏈此刻最賺錢、產能也最受限的環節是在亞洲。從高頻寬記憶（HBM）晶片、先進晶片封裝到技術最尖端的晶片製程，這些對驅動AI模型不可或缺的技術，幾乎全集中在台灣和南韓。

台積電掌控全球將近4分之3晶圓代工市場，南韓SK海力士和三星共吃下全球約80%的高頻寬記憶體晶片市占率。且以往幾波科技週期大致由軟體驅動，當前這波全球AI投資熱潮則主要取決於實體元件的供應。

以SK海力士的HBM為例，該公司生產的超高速記憶體晶片就用來訓練、執行大型AI模型，該公司上月宣布，2026年底前的HBM晶片產能已售罄，需求會持續緊繃到2027年。

台積電晶片同樣供不應求。目前AI晶片生產深深仰賴台積電以先進封裝技術將輝達AI晶片與HBM晶片堆疊整合起來。台積電這種技術的產能需求極高，據說光是輝達就預訂今年逾70%的台積電這類產能。

報導分析，台、韓晶片大廠獲利數字創新高，乍看下似乎是AI需求熱絡的證據。然而，在晶片供應鏈中，異常強勁的需求往往預示著週期性高峰，而非持續成長。

晶片訂單的積壓，通常在供應稀缺期日積月累，那時客戶踴躍下單，訂購數量遠超過所需。供應商僅眼看訂單堆積如山，就解讀為需求源源不絕，於是擴大產能，但隨著供應正常化，客戶便開始降低或延後先前承諾的採購數量。

此刻驅動亞洲晶片供應商業績成長的主力，正是AI和高效能運算相關產品。以台積電為例，高效能運算占第3季淨營收比重57%，由於晶片製造商仰賴大量訂單，且有高昂的固定成本負擔，所以即使晶片需求稍微下滑，盈餘數據也可能迅速反映出來。

與亞洲晶片供應商不同的是，美國科技集團雖引領AI投資熱潮，乍看下AI泡沫疑慮最大，但其實並非真正風險所在。微軟、Alphabet和Meta砸重金投資AI基礎設備，但獲利主要驅動力並非AI，這些科技巨人營收仍多元，橫跨廣告、雲端服務和生產力軟體等領域。

因此，要評估今後AI需求真正的情況，首先要緊盯的應是反映市場需求變化的亞洲晶片供應商財報。AI或許能重塑經濟樣貌，但AI的基礎仍與晶片業景氣榮枯循環的現實緊密相連。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法