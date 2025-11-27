財政部：多項家電減徵貨物稅 小客車每輛最高減徵10萬元

財政部今天在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕財政部今天在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部表示，在貨物稅惠民措施，包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅、4項基本家電不課稅，新購小型汽機車減稅與汰舊換新，其中小型小客車每輛最高減徵10萬元，總計貨物稅惠民措施減稅利益高達311.3億元。

財政部說，今年6月公布修正「貨物稅條例」第11條之1，延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限4.5年，自2025年6月15日起至2029年12月31日，包括電冰箱、冷暖氣機、除濕機等，每台最高補助2000元，減稅利益41.1億元，等於每年節省5.15億度電。

今年8月公布修正「貨物稅條例」第8條、第11條及第37條，明年1月1日施行，增訂無添加糖飲料免徵貨物稅規定，刪除彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課徵貨物稅規定，減稅利益共16.2億元，不僅維護國人健康、減少醫療支出，也節省生活支出。

至於今年9月公布修正「貨物稅條例」第12條之5，自今年9月7日起至2030年12月31日購買新小型（2000CC以下）小客車每輛最高減徵5萬元；新小型（150CC以下）機車每輛最高減徵2千元，若加上小型汽機車且汰換舊車者，合計小型小客車每輛最高減徵10萬元，小型機車每輛最高減徵6千元。

另中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅實施期間延長5年至2030年12月31日，其中汽車最高5萬元，機車最高4千元。財政部說，整體而言，車輛降稅減稅利益達254億元，而今年小客車8月至10月新領牌照數成長20％。

此外，推動延長電動車減稅，包括「貨物稅條例」第12條之3修正草案，延長電動車輛減免徵貨物稅實施期限5年；另「使用牌照稅法」第5條修正草案，延長授權地方政府免徵電動車輛使用牌照稅實施期限5年，自2026年1月1日起至2030年12月31日，不過，尚待立法院審查通過。

