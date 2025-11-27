台積電提告羅唯仁背後！外媒問台灣「2大問題」

台積電（2330）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）前天（25日）宣告對前資深副總經理羅唯仁提告，指其竊取營業秘密，外媒對此也提出疑問，台灣法院能拿英特爾怎樣？能命令英特爾（Intel）開除羅唯仁嗎？

羅唯仁投奔英特爾，台積電於25日宣布，向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，指稱他極可能竊取營業秘密，主張羅唯仁違反了保密與競業禁止協議，向台灣智慧財產及商業法院申請介入並制止可能的不當行為。

然而，科技媒體《Tom's Hardware》指出，目前仍不清楚台積電究竟要如何在美國執行法院的裁定，並讓羅唯仁離開英特爾，並提出疑問，台灣法院真的能要求英特爾開除1名執行副總（EVP）嗎？

《OC3D》也表示，台灣法院能對英特爾做什麼嗎？直言這起事件引發的1個問題是：台灣法院是否能對美國公司英特爾採取行動。

報導指出，台積電希望台灣知識產權及商事法庭介入並制止不當行為。然而，目前尚不清楚該法庭對1家美國公司能採取何種措施。他們能強迫羅唯仁離開英特爾嗎？如果不能，他們又能做什麼來阻止潛在的智慧財產竊取？

雖然此案涉及違反僱傭合約和涉嫌竊取智慧財產權，但不可否認的是，此案似乎具有地緣政治意義。

《OC3D》報導，美國政府持有英特爾10%的股份。此外，美國希望在本土發展半導體製造業並扶持強大的英特爾，這可能導致其忽視台灣法院提出的擔憂。

