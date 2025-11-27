記憶體供應亮紅燈！戴爾、惠普等大廠接連警告將漲價

產業預估明年可能會出現記憶體晶片供不應求的情況，多家科技大廠接連預告可能因此進行漲價。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠戴爾（Dell）、惠普（HP）在內的多家科技大廠近日接連示警，由於AI（人工智慧）基礎設施建設帶來的記憶體晶片需求激增，明年可能會出現記憶體晶片供應短缺的情況，並預告可能因此進行調漲。

《彭博》報導，Counterpoint Research本（11）月預測，到明年第2季，記憶體模組的價格將上漲50％。包括中國小米（Xiaomi）在內的消費性電子產品製造商已就潛在的價格上漲發出警告，聯想（Lenovo）等廠商則開始囤積記憶體晶片，以應對成本上漲。

晶片短缺將威脅從手機到醫療設備、汽車等所有產品的製造成本，幾乎所有可以儲存資料的現代電子設備都需要這類晶片，AI快速蓬勃的發間接導致了供不應求的問題。製造商目前正在擴大產能，以滿足AI系統對於新型、更複雜、利潤更高產品的需求，進而導致其他更常見的記憶體晶片短缺。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，公司從未見過「成本上漲如此之快」。克拉克指出，公司的DRAM（動態隨機存取記憶體）和NAND（儲存型快閃記憶體）供應都趨於緊張，所有產品的成本都在上升。戴爾預計將著手調整產品配置和組合，但克拉克直言，這些調整最終必然會影響消費者，並補充，戴爾將會考慮所有方案，包括重新定價部份產品。

惠普執行長洛雷斯（Enrique Lores）也坦言，公司認為2026下半年將「充滿挑戰」，會在必要的時候調高價格。洛雷斯表示，下半年，惠普將對財測採取謹慎的態度，同時推動積極的措施，例如導入更多記憶體供應商，減少產品當中記憶體的使用量等等。惠普預估，記憶體佔普通PC（個人電腦）成本的15到18％。

AI基礎設施建設的競賽已經推高大型資料中心附近地區的能源帳單，同時也推高了全球頂尖記憶體製造商的市值。隨著庫存減少加上供應挑戰日益浮現，南韓大廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和美國的美光（Micron）近幾個月股價都大幅上漲。

里昂證券（CLSA）南韓證券研究主管拉納（Sanjeev Rana）表示，所有記憶體相關的產品需求都非常強勁，無論是先進晶片或是傳統晶片，然而供應卻跟不上。預計DRAM和NAND快閃記憶體的價格漲勢將持續好幾季。

邏輯晶片供應商的業務也可能受到影響，這類晶片用於處理數據，是建構AI系統的關鍵，如果客戶無法獲得足夠的記憶體，他們可能會停止下訂單。

中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）指出，由於製造商都優先考量與全球最大AI晶片供應商輝達（NVIDIA）的業務往來，因此即將出現記憶體短缺問題。在輝達將重心放在組裝AI資料中心所需的高價值、最先進系統的情況下，中芯警告，記憶體短缺可能會在2026年限制汽車和電子產品的生產。

在北京，小米調漲了旗艦機款的價格，並預告明年記憶體晶片的短缺，將導致更多行動裝置的價格上漲。聯想也談到記憶體上漲的情況，該公司財務長鄭孝明（Winston Cheng）直言近期出現「前所未見」的成本飆升。不過，鄭孝明強調，聯想目前的記憶體庫存比平常高出約50％。台灣的華碩（2357）似乎也加入了這場戰爭，這兩家電腦製造商都計劃在即將到來的佳節期間保持價格穩定，並在新的一年重新評估市場狀況，以補充庫存。

SK海力士在上（10）月表示，公司明年所有記憶體晶片產能已全數售罄，而美光預計供應緊張的局面將持續到2026年。SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）本（11）月初，也曾發出警告，崔泰源在當時表示，現在已經進入一個「供應瓶頸」的時代，SK收到許多公司的記憶體晶片供應請求，公司正在努力思考要如何滿足所有需求。

