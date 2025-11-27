黃金連漲多日寫1高點紀錄 最新預測價出爐！

黃金價格週三（26 日）上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場普遍押注美國聯準會（Fed）將於下月降息，使無孳息資產的黃金持續受到青睞，黃金價格週三（26 日）徘徊在一週多高點附近，展望後市，研究機構普遍看好黃金價格前景，估2026年將站穩每盎司4000美元以上，理由包括投資人資金流趨穩，與全球央行持續增持黃金的需求。

現貨黃金報每盎司4162.99美元，漲幅0.8%，盤中一度觸及11月14日以來最高價位；12月交割的美國黃金期貨則上漲0.6%，報每盎司4165.20美元。

《路透》報導，Marex 分析師梅爾（Edward Meir）表示：「市場關注的焦點已從美元轉向12月降息。」他指出，儘管美元指數保持穩定，但金價依然上漲。

梅爾說，市場傳出白宮可能很快提名下1任Fed主席，而呼聲最高的候選人是總統經濟顧問委員會成員哈塞特（Kevin Hassett）。由於哈塞特與美國總統川普皆認為，現行利率應低於由現任主席鮑爾（Jerome Powell）所設定的水準，黃金在此背景下獲得額外支撐。

根據CME FedWatch工具顯示，交易員預估聯準會下月降息的機率已升至85%，高於1週前的30%。

同時，美國上週首次申請失業救濟金人數減少，顯示裁員仍處低位，但在經濟不確定性下，就業市場仍難以為失業者提供足夠工作機會。

展望後市，研究機構普遍看好黃金價格前景，估2026年多將站穩每盎司4000美元以上。德意志銀行近日更將2026年金價預測，自4000美元上調至4450美元，理由包括投資人資金流趨穩，與全球央行持續增持黃金的需求。

