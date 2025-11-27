買新車小心被坑！頂尖業務揭車商陷阱：不說清楚就是有鬼！

美國一名頂尖銷售業務日前分享，向經銷商買車時要注意的地方。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名頂尖銷售員指出，在向汽車經銷商購買新車時，有幾個必須特別留意的「重大警訊」。來自田納西州的安德森（Andrea Anderson）表示，這些警訊通常代表業者正試圖「隱瞞某些事情」。

《MotorBiscuit》報導，安德森是全美銷售前 100 大的凱迪拉克業務，擁有逾10年的賣車經驗，經常在社群分享實用購車技巧。她最近分享，如果新車經銷商對車輛額外費用的明細支支吾吾，例如備用鑰匙、延長保固或隔熱膜等，就代表有問題。

請繼續往下閱讀...

安德森解釋：「買車過程中最重要的是透明度。如果業者想隱瞞什麼，他們就只會給消費者剛剛好的資訊，進一步讓消費者做出購買決定。」她舉例，若業者開始報價時，如果只給出車價和月付款，卻沒有其他細項，那肯定有原因，就是想隱藏某些資訊，這完全不是談車價的正確方式。」

安德森也指出，若業者同時給出2種不同價格，一個是現金價、一個是信用貸款價，這也是重大警訊，因為付款方式不應該影響車輛售價，有問題的業者還會提供不同的貸款利率：一種是有買保固的利率，另一種則是沒買保固的利率。安德森建議直接問清楚這些價格、數字是如何計算出來的，因為利率不該因為有沒有保固而不同。

安德森分享了買車方式，她建議可以先打電話到經銷商，向業務詢問你感興趣的車款資訊，順便問他們是否會強制加購選配項目。再來，可以請業務用手機拍張你想買的那台車的照片，並透過電子郵件或訊息等方式傳給你。

安德森指出，這個方式能看出業務是否願意聽取你的需求，並願意多做一點，也能確定那台車是否真的有庫存。她表示，若業務願意配合，那麼再安排到店看車比較安心；若不配合，那就別浪費時間。

安德森補充：「當你事先和銷售員確認過車輛真的在店裡、對方就不會臨時把你導向別的車款，而且你也事先知道是否有強制附加項目，整個看車和購車過程就會順利得多。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法