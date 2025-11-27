台積前副總羅唯仁涉帶機密資料回鍋 英特爾發聲了

台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米先進製程技術回鍋英特爾，英特爾週四聲明否認。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日傳出台積電（2330）前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米先進製程技術相關的大量機密資料，並在退休後轉赴競爭對手英特爾（Intel）任職，對此，英特爾週四（26日）發表聲明否認了台積電的指控。

《路透》報導，英特爾在聲明中表示，公司秉持嚴格的政策和管理，嚴禁使用或轉讓任何第3方機密資訊或智慧財產權，英特爾嚴格履行這些承諾。根據公司掌握的所有訊息，沒有任何理由相信針對羅唯仁的指控有任何依據。

羅唯仁傳出帶走機密資料回鍋英特爾，英特爾執行長陳立武在20日出席半導體產業協會（SIA）年度頒獎典禮時就曾回應稱，這只是謠言與揣測，毫無根據，強調英特爾尊重智慧財產權。

台積電則在週二（25日）宣佈，向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。此訴訟是依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

