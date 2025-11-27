「退休住人間天堂」變笑話！6旬夫婦曝血淚真相、崩潰返鄉

夏威夷是全球知名的渡假勝地，更有人間天堂的美譽。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「退休後想在海外過著悠閒自在的生活。」懷抱這樣夢想、靠著年金與存款決定移居海外的人並不少見。，但海外移居後要考量的事情不少，許多人才發現現實遠比想像殘酷，生活根本難以維持。日本媒體最近就揭露了一對日本夫婦退休後移居海外，所面臨的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，夏威夷是全球知名的渡假勝地，更有人間天堂的美譽。來自日本埼玉縣的67歲老翁田代和男（化名）在退休後，用退職金與存款為基礎，與妻子一同移居夏威夷歐胡島。他們以當時匯率換算約 3800 萬日圓（約776萬元新台幣），在夏威夷買下一間屋齡 50 年的公寓套房，正式展開「第二人生」。

請繼續往下閱讀...

一開始夫妻倆還愜意地享受人生，只是這樣的生活並沒有維持太久，田代夫婦面臨的，是遠超預期的高物價與日圓貶值。他們每個月伙食費高達 12 到 15 萬日圓（約2.45萬至3.06萬元新台幣）、海外醫療保險月費約 7 萬日圓（約1.43萬元新台幣），管理費、稅金、交通費同樣驚人，光靠每個月 20 萬日圓（約4.08萬元新台幣）退休年金根本不夠。兩人只能每月從存款中挪出數萬日圓補上缺口，更糟的是，他們抵達夏威夷後日圓急貶，手上的生活資金迅速縮水。

而在移居1年後，妻子的慢性腰痛惡化。然而美國當地醫療費往往動輒數百美元，而日系診所的口譯服務還要額外收費。和男無奈地說：「我們甚至不敢去看醫生。應該在身體還健康的時候就回日本的。」

在拼命節省的狀況下，他們還是堅持了2年，但存款已縮水到原本的3分之1以下。更糟的是，他們買下的夏威夷房產因為管理費、修繕基金過高，加上不好脫手，成了「無法變現的資產」。原本兩人還想慢慢整理行李回去日本，最終是用日本帳戶僅存的錢買了機票，回到日本。

回國後，田代夫婦暫住在老家附近的老舊公寓。他們在夏威夷買的房子雖委由當地管理公司出租，但因為長期空房，目前仍在持續虧損。

報導提到，不僅夏威夷，泰國、馬來西亞、菲律賓等地也是日本人熱門的移居地。然而，若忽視物價、醫療、匯率和不動產維持費這4項現實，再美好的退休願景都可能變成「邁向破產的入口」。

報導分析，追夢與做好準備並不矛盾。若選擇退休後在海外生活，就必須重新檢視該國制度、生活費、保險、語言與居住成本，好好想想這是否是真的適合自己未來的老後生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法