金價狂飆背後黑手 ! 購金量超越各國央媽「神秘買家」意圖曝光

加密巨頭Tether購金量媲美央行，成黃金暴漲推手。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年黃金瘋狂飆漲，年內大漲超過50%，一路刷歷史新高。市場原以為金價狂飆的背後推手是各國央行瘋狂購買，但最新證據顯示，來自「加密貨幣世界」的神祕買家，才是最關鍵的邊際力量。

根據投行Jefferies最新研究，發行美元穩定幣USDT的Tether，在今年第2、3季力買黃金之猛烈，竟然超越所有公開披露的單一國家央行，成為鎖定黃金現貨市場的重要推手。截至9月30日，Tether持有高達116噸黃金、市值約140億美元（約新台幣4390億元），規模等同全球大型央行的官方儲備，可與韓國、匈牙利等國比肩。

這些驚人的數字，讓今年黃金兩波暴衝的背後多了新的理解。尤其8月中到10月中那段金價火箭式狂飆，與Tether大舉買進黃金的時間點幾乎重疊。

Jefferies指出，光第3季度Tether就買了26噸黃金，佔全球黃金需求2%，更佔全球央行所有購金量的12%。上一季的力度也不遑多讓，等於全球央行購金量的14%。也就是說，加密巨頭Tether的購金行為，可能在短期內擠壓了現貨供應，使得市場情緒被推高、投機資金蜂擁而入，促使金價更猛烈上攻。

據報導，Tether為何瘋買黃金，主要是為了支撐2種代幣：全球最大美元穩定幣USDT，以及與黃金直接掛鉤的穩定幣 XAUt。數據顯示，Tether持有104噸黃金為USDT提供儲備，另外 12噸黃金支撐XAUt。

然而，這種使用黃金作為穩定幣儲備的模式，也引發監管層關注。美國國會今夏通過的《GENIUS 法案》明文禁止合規穩定幣使用黃金作為儲備。但Tether雖宣布將推出完全脫離黃金的新穩定幣USAT，卻仍在法案後持續加碼黃金儲備，也讓外界感到疑惑。

從大方向來看，黃金與加密貨幣都承載「抗通膨、抗法幣貶值」的需求，但本質風險不同。加密資產波動劇烈、具有高度投機性，當穩定幣需求劇烈逆轉時，壓力也會直接傳導至背後的黃金儲備。

