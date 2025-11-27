7旬夫妻砸160萬買鄉下房子想養老 「犯1錯」存款、資產全蒸發

生活成本低廉之地，不一定能讓退休人士安享晚年，需慎選養老住所，並做好相應的準備。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多長輩都嚮往退休後住進自然環繞的地方，過上一段「清幽又省錢」的田園生活，只要搬到鄉下地方，就能靠退休金和存款輕鬆過日子。但現實並不如想像般美好，退休後突然改變環境，反而可能讓生活走向失控。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，東京一對7旬夫婦退休後搬到鄉下，並花了800萬日圓（約新台幣160萬元）買「庭院大房子」，因最初沒有做生活環境評估，3年後夢想的田園生活變成惡夢，最後只剩荒廢老屋與存摺歸零的殘酷結局。

據報導，70歲的石川和雄和69歲妻子節子賣掉東區公寓後，買下關東北部、一棟已有30年以上屋齡的中古獨棟住宅，其佔地80坪、前院後院都有空間、還能種菜，房價只要800萬日圓，夫妻倆靠每月18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休金生活，怎麼看都像是「夢幻組合」。

但3年後，返回老家探望的41歲兒子弘樹卻看到的滿院荒草、漏水的屋頂，以及被生活費消耗到只剩「0元」的存摺。

報導指出，石川夫妻剛搬到東北時，還會修剪庭院、DIY修修補補，但不到一年時間，和雄因為腰痛無法開車。而夫妻倆若要去最近的超市採買，必須開車5公里。倘若搭巴士去附近醫院得要1小時，節子根本負荷不了一切，導致夫妻倆迅速落入「買物難民」及「交通弱勢」的困境。

而這間大房子也成為燒錢黑洞，包括雨漏修繕、馬桶漏水、白蟻防治，每一件看似小修小補，加起來一年超過30萬日圓。再加上看病與交通費，退休金早已不夠用，最後只好一直拿出存款來填補。

弘樹發現父母窘況時，甚至連電費、瓦斯費都快繳不出來，卻仍逞強說「還可以撐」。最後，弘樹決定把父母接回自己家照顧，但問題仍沒完：留下的老房子根本賣不掉、租不出去，只能空著、荒著，成為典型的「荒廢老屋」。

根據統計，日本空屋率已達13.8%，創歷史新高，特別是在郊區與山間地區，許多被老人家硬撐著的老房子，一旦無力維持，就會變成區域負擔。

日本國土交通省調查還發現，大約4分之1的75歲以上老人覺得「出行困難」，而且有很多情況下，搬到農村地區實際上限制了老年人的生活。

日媒指出，弘樹並不反對父母移居，但十分後悔當初沒有跟父母一起評估生活的實際問題，包括醫療接近度、交通方式、房屋維修成本、居住安全、未來的出售可能性。對許多年紀漸長的父母而言，「夢想的田園生活」可能在一夕之間變成壓垮家計及健康的負擔。

專家指出，庭院大房子看似資產，但一旦無人承接、難以脫手、又需要持續投入金錢維護，它就會反過來成為讓家庭崩壞的「負資產」。

