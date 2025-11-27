2025年全球人才前10大揭曉！瑞士首次跌落神壇 榜首是亞洲「這國」

2025年全球人才前10大揭曉！新加坡首次超車瑞士奪冠。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年全球人才前10大揭曉！新加坡憑藉其強大的教育體系、健全的治理以及在人工智慧時代積極培養適應性強、創新能力強的勞動力，首次超車瑞士，在2025年全球人才競爭力指數（GTCI）中位居榜首。

CNBC報導，Portulans Institute 執行長Rafael Escalona Reynoso 表示，這份報告發布之際，「快速的技術變革、地緣政治的不確定性和深刻的社會轉型使得可靠的人才指標比以往任何時候都更加重要」。

歐洲工商管理學院（INSEAD）研究與創新院長莉莉·方（Lily Fang）表示，「雖然歷史學家能為我們提供更全面的視角，但我們確實感覺自己生活在一個充滿動盪和焦慮的時代」。

地緣政治的不確定性對全球商業和市場的韌性構成了巨大挑戰，而人工智慧既為增強人類潛能提供了絕佳的機會，也帶來了難以估量的風險。

以下是2025年全球人才競爭力指數排名前10名國家，依序為新加坡、瑞士、丹麥、芬蘭、瑞典、荷蘭、挪威、盧森堡、美國、澳洲。

值得注意的是，瑞士被新加坡超越，在GTCI史上首次跌出榜首。然而，該國在研究框架內的多個方面都位列前5，包括學校網路存取（第1）、政府效能（第2）和人工智慧技能遷移（第4）。

歐洲高收入國家繼續在排名中佔據主導地位，前10名中佔據7席。

報告指出，瑞士、丹麥和芬蘭緊隨其後，位列前10，「這顯示這3個國家都致力於透過提供有利條件和機會來吸引和留住人才」。這3個國家在吸引和留住人才方面一直名列前茅。

而美國儘管在人才培養和發展等領域得分很高，但「開放性和終身學習方面的輕微下滑」使美國在 2025 年的排名下降到第9位。

報導指出，今年榜首新加坡的崛起對於該國乃至整個地區在人才競爭中都是一個重要的里程碑。

報告指出，這個城邦國家「在6大支柱中的4項均位列前10，並在人才保留方面取得了顯著進步，排名上升了7位」。這個東南亞國家在人才培養和留用方面也處於全球領先地位，這得益於其良好的監管環境和高水準的生活品質。

該國在正規教育和「通才適應技能」（涵蓋軟技能、數位素養和創新思維）方面也位居全球第一。

新加坡今年排名躍升的關鍵驅動因素是其人才保留能力的顯著提升，排名從2023年的第38位躍升至今年的第31位，躍升7位。報告指出，新加坡在醫師密度、個人權利、人身安全等領域均取得了進展。

「培養適應性強、跨職能且具備人工智慧素養的勞動力的經濟體，往往更有能力將顛覆性變革轉化為機遇，並保持長期競爭力，」歐洲工商管理學院 （INSEAD） 組織行為學榮譽教授、該報告的聯合編輯保羅·埃文斯 （Paul Evans） 表示。

