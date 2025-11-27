根本是浪費錢！專家點名5種應「立即停止購買」居家用品

專家點名品牌衛生紙、1次性咖啡膠囊等5種居家用品，應「立即停止購買」。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否覺得現在薪水變薄了？你並不孤單。從食品雜貨到家居用品，所有東西都價格不菲，外媒報導，考量到通貨膨脹，若不想荷包大失血，專家表示，品牌衛生紙和紙巾、1次性咖啡膠囊等5項居家用品，應該立即停止購買，並用其他替代品取代，立即達到省錢效益。

《GoBankingrates》報導，許多中產階級家庭每月花費數百美元購買一些他們可能不需要的日常家居用品，然而以下5種，是你應該立即停止購買的家居用品，並用其他替代品取代，幫你的荷包省錢。

1.品牌衛生紙和紙巾

大多數消費者都非常注重品牌，他們有自己喜歡使用的品牌，很難做出改變，即使價格相差懸殊，情況也是如此。不幸的是，對於紙巾和衛生紙這類日用品來說，這可能會讓你花一大筆錢，卻沒有獲得太多額外的價值。

如果你是山姆會員店或好市多等商店的會員，你會發現他們自有品牌的衛生紙和紙巾通常品質相近，但價格卻便宜很多。下次購買衛生紙或紙巾時，不妨考慮選擇這些自有品牌。

2.香氛蠟燭

蠟燭能讓家裡充滿香氣，然而，它們價格不菲，而且往往燃燒得很快。此外，許多蠟燭都含有合成香料，對您和您的寵物都可能有害。

或者，您可以選擇更持久耐用的產品，例如香氛蠟燭加熱器或天然香氛機。從長遠來看，這可能對您的健康更有益，而且更經濟。

3. 1次性電池

你有沒有想過家裡有多少東西需要電池？可能相當多。如果你有孩子，這個數字可能還會倍增。如果你繼續使用1次性電池，這些物品都在白白浪費錢。1次性電池壽命短，而且價格越來越貴。

不妨考慮購買一些可充電電池和一個優質充電站，雖然前期投入可能稍高，但從長遠來看，節省的費用會很快累積起來。

4.1次性拖把墊和除塵撣替換裝

你在家裡使用１次性撣子和濕紙巾清潔嗎？雖然這些產品可以簡化家庭清潔，因為用完就扔，但它們價格不菲。

不妨試試用超細纖維清潔墊搭配你喜歡的香香肥皂。每次清潔地板時都可以重複使用，既環保又省錢。

5. 1次性咖啡膠囊

過去十年間，Keurig咖啡機風靡全球，讓您輕鬆快速地享用晨間咖啡，然而，咖啡膠囊帶來的便利性也伴隨著一定的成本。

咖啡膠囊的價格遠高於使用咖啡粉和傳統咖啡機。如果您想繼續使用1次性咖啡機，請購買裝有咖啡粉的可重複使用咖啡膠囊。

