苦存600萬養老！68歲婦因兒「1請求」 晚年恐破產

〔財經頻道／綜合報導〕苦存3000萬日圓（約新台幣600萬）養老金的68歲婦安達洋子（化名），面對兒子與媳婦不斷提出孫輩的各種金援，擔憂拒絕幫忙，孫子會認為她是冷漠的奶奶，且可能會影響與兒子的關係，只能一次次滿足他們，然而金援次數越來越頻繁，在不到5年間，退休金已花逾300萬日圓（約新台幣60萬），不僅讓安達感到沮喪，並憂晚年恐破產。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，安達與先生目前靠25日圓（約新台幣5萬）退休金生活，過往，兒子帶著孫子孫女回家時，她都會衷地感到高興。但現在，除了這份喜悅之外，心中還湧起一絲莫名的不安。

安達說，兒子和媳婦來我家時，幾乎每次都會向我請求孫輩教育等相關金援，由於孫子很可愛，自然也想支持兒子的家人，然而，最近這種提供支持變得更家頻繁，以至於我原本期待見到兒子家人的日子，現在卻變成了百感交集的日子。

安達指出，從孫子的生日慶祝活動開始，她每年都會在孫子的生日、七五三節、幼兒園和小學入學典禮以及其他重要場合贈送裝滿錢的紅包作為慶祝禮物。

當她的大孫子幸介開始上小學時，話題轉到了“爺爺奶奶送的禮物”，於是他們一起去了百貨公司挑選。她兒子、媳婦和幸介自己都想要的那款長椅要8萬多日圓（約新台幣1.6萬），雖然安達對這個價格有些驚訝，但她還是決定付錢，心想：“既然是給孫子的，我就買吧。”

「這確實很貴，但畢竟是慶祝活動，所以我多少能理解。可是我們真的需要繼續資助孫輩上補習班和參加課外活動嗎？」

起初，安達只是偶爾被要求幫忙，但不知不覺中，每當我兒子的家人來訪時，我都會以某種方式幫忙，這已經成了我的日常。

不知不覺中，安達每年給兒子家的金援已經超過50萬日圓（約新台幣10萬），而她原本應該有3000萬日圓養老金，只因為孫輩的開銷，5年內就減少了300多萬日圓。

由於兒子和媳婦以為她們生活相當優渥，卻不知他們其實是靠每月25萬日圓退休金維生，如果他們繼續這樣供養兩個孫輩，直到他們升入國中、高中和大學，他們的家庭財務將難以為繼。

面對此困境，安達先生建議，妻子可以委婉拒絕，但安達卻因擔憂孫子會認為她是冷漠的奶奶，且可能會影響與兒子與媳婦間的關係，陷入矛盾的情緒中。

然而為保障晚年的生活，最終安達和丈夫商量後，決定“不再每次兒子一家來訪都提供幫助”，而“只在入學和生日等特殊場合提供支持和禮物”，在仔細審查了家庭財務狀況後，她們發現每年完全可以輕鬆負擔20萬日圓（約新台幣4萬）的孫輩開銷。

專家表示，給孫輩提供經濟支持並沒有錯，但如果你給予過多，以至於自己無法維持生計，最終會給子女的家庭帶來負擔。

為了長久維繫和諧的家庭關係，為了保護家人，在「支持」之外劃清界線至關重要。愛不僅僅是“給予金錢”，更是“維繫彼此相見時能開懷大笑的關係”，這會讓你們的晚年生活更加充實。

