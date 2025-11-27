美股收盤》感恩節前連4紅！道瓊升314點 台積電ADR漲近2％

感恩節將到來，紐約的慶祝活動拉開序幕，26日耶誕老人和精靈們造訪紐約證券交易所，當天股市收漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街週三股市走高，科技股的強勢復甦，及美國聯準會（Fed）在12月降息的可能性增加，提振投資人情緒，美股在感恩節假期前連續第四個交易日收漲。道瓊工業指數上漲314.67點、0.67%，標普500指數上漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%，台積電ADR上漲1.85%，收在289.96美元。

綜合外媒報導，人工智慧巨頭甲骨文的股價上漲4.02%，提振了整體市場的漲幅。輝達

上漲1.37%，從近期的回檔中反彈，AMD上漲3.73%，「七巨頭」之一的微軟公司也表現不俗，上漲1.78%。

路透社一項調查顯示，分析師預期，在強勁的經濟、持續的科技產業強勢及聯準會寬鬆政策推動下，標普500指數從現在到2026年底可能上漲12%。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，金融市場目前預期，聯準會在12月政策會議降息1碼的可能性超過80%。

美國股市週四感恩節休市，週五恢復交易，但交易時間將縮短，市場將於美國東部時間下午1點收盤。

道瓊工業指數上漲314.67點或0.67%，收在47427.12點。

標準普爾500指數上揚46.73點或0.69%，收在6812.61點。

那斯達克指數上漲189.10點或0.82%，收在23214.69點。

費城半導體指數上漲185.28點或2.76%，收在6899.46點。

