中國市場環境惡化 日商Canon宣布廣東中山公司停產關廠

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名生產影像、光學儀器、半導體工業設備和辦公自動化產品的製造商「佳能」（Canon）週三（26日）突發公告宣布，設在中國廣東省中山市的辦公設備有限公司停止營運。

綜合中港媒體報導，一則有關Canon（中山）辦公設備有限公司停運的公告在中網曝光。公告指出，近年因為市場環境急遽惡化，雷射打印（LBP，Laser Beam Printer）市場持續萎縮，中國BP品牌快速崛起等，公司經營困難，雖然多方努力調整，仍無法扭轉局面，總部慎重考慮後做出艱難決定，於本月21日停止公司生產經營。

Canon表示，他們知道關閉公司將會給員工生活和職涯帶來重大影響，「我們深感抱歉與不捨。公司鄭重承諾，將嚴格依照《中華人民共和國勞動合同法》及相關法律法規，妥善處理後續各項事宜，最大限度地保障各位員工的合法權益。」

Canon（中山）辦公設備有限公司成立於2001年，是日本Canon株式會社在廣東中山火炬開發區投資設立的外商獨資企業，主營業務是生產彩色及黑白雷射印表機（激光打印機），巔峰時期曾是全球重要的黑白雷射印表機製造基地，截至2022年4月，該公司累計生產逾1.1億台影印機和印表機。

