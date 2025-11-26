「黑五購物節」買家常犯的一個錯誤 恐「吸乾」薪水

黑五購物節來襲，根據一項調查顯示，超過80%的人計劃在今年利用「黑色星期五」至「網路星期一」的促銷活動進行購物。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕黑色星期五購物節（又稱黑五購物節）來襲，根據德勤（Deloitte）最近的一項調查顯示，超過80%的人計劃在今年利用「黑色星期五」至「網路星期一」的促銷活動進行購物，其中包括92%的Z世代購物者。

調查指出，三分之一的Z世代承認犯了一個可能顛覆個人財務規劃的錯誤：為了給人留下深刻印象而過度消費禮物。

寫作平台EduBirdie的最新研究分析了Z世代的「黑色星期五」購物策略，以及年輕消費者實際的消費預期。這項調查了2000名Z世代受訪者的研究發現，13%的年輕購物者會花幾個月的時間準備黑色星期五的促銷活動，而47%的人只打算購買必需品和禮物。

然而，調查結果顯示，Z世代消費者仍然希望拿出薪水的很大一部分用於購物：26%的人會在黑色星期五購物時至少花費他們月薪的一半。另有6%的人計劃在黑色星期五花掉他們整個月的工資；還有2%的人甚至花掉的錢比他們一個月的收入還要多。

超過30%的Z世代購物者告訴EduBirdie，他們將在今年的節日季花費超過300美元購買禮物，即使這意味著動用積蓄（33%）、放棄社交聚會 （35%） 或錯過帳單支付 （36%）。

研究顯示，十分之一的Z世代消費者計劃今年在禮物上花費超過500美元，18%的人計劃花費50至100美元，38%的人計劃花費100至300美元，19%的人計劃花費300至500美元。只有4%的受訪者表示他們根本沒有錢購買節日禮物。

「黑色星期五」的日期是每年11月的最後一個星期五，也就是感恩節後一天，2025年的「黑色星期五」是11月28日。

