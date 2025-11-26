栽進中國榴槤養套殺市場「是福還是禍」又有1國想試一試

今年8月越南的「榴槤出口」遭中國養套殺，導致出口崩盤餘悸猶存，現在緬甸也計劃明年或2027年開始出口榴槤，以增加外匯收入。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸計劃明年或2027年開始向全球市場出口榴槤，以增加外匯收入並發展其本土產業，泰國、越南和馬來西亞是最強勢的榴槤生產國。而據《南華早報》引述中國海關數據顯示，今年榴槤需求下降，上半年進口量較去年同期下降15%，至70萬8190噸。今年8月越南的「榴槤出口」遭中國養套殺，導致出口崩盤餘悸猶存，東南亞國家一頭栽進中國市場，「是福是還禍」仍是未卜。

緬甸榴槤生產商和出口商協會主席覺敏（音譯）告訴媒體，向中國海關總署提交的註冊申請正在進行中，目前正在努力開發新鮮和加工榴槤產品。他表示，該協會旨在引進外國投資者、專家和商業夥伴，以支持該國榴槤增值加工。

緬甸榴槤產業蓄勢待發，預計快速成長，一旦開始出口，預計將帶來新的外匯收入。緬甸約有6萬英畝（2萬4281公頃）的土地種植榴槤，其中超過4000英畝位於仰光，仰光是主要的種植區之一。

中國是全球最大的榴槤買家。去年，中國進口了1560萬噸榴蓮，價值高達69.9億美元，創歷史新高。其中，大部分榴槤來自泰國和越南，分別佔進口總量的57%和41.5%。其餘部分則來自菲律賓和馬來西亞。

越南的「榴槤出口」今年遭中國養套殺，中國近年來更用「榴槤外交」拉攏許多東南亞國家，過去中國進口越南榴槤出口量72%，然而今年以來中國加強邊境檢疫，不合格的越南榴槤全遭退運銷毀，還要求越南榴槤必須「逐批」接受檢測。

北京突然祭出貿易障礙，造成越南榴槤對中出口雪崩83%，價格暴跌66%，慘不忍睹。中國祭出新的貿易障礙，要求對泰國及越南的進口榴槤逐批檢測，造成2國榴槤出口卡關。前車之鑑，在搶佔榴槤出口時更要戒慎恐懼。

說說如此，市場也迎來了新的競爭，包括柬埔寨，該國於7月出口了第一批榴槤。根據亞洲新聞台報導，寮國已表示有意加入這場競爭，而印尼則宣布計劃直接向中國出口水果，而不是透過泰國轉運。

