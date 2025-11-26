AMD進駐沙崙 黃偉哲：提升南部智慧科技產業競爭力

AMD進駐沙崙，設立南台灣研發據點，市長黃偉哲率隊參訪。（台南市政府提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕美國晶片大廠超微（AMD）今年正式進駐台南沙崙，設立南台灣研發據點，市長黃偉哲今天表示，AMD的佈局，將為區域科技人才培育，以及AI產業發展注入新動能，有助提升台南在全球智慧科技產業版圖的競爭力。

AMD進駐沙崙的資安暨智慧科技研發大樓，黃偉哲今天率領市府團隊參訪，了解AMD在台南的研發布局、科普教育推動成果，以及風災援助情形，並聽取算力實驗室配置簡報。

黃偉哲認為，AMD在沙崙設立研發據點，象徵AMD研發能量在南台灣全面展開，願景值得期待。

黃偉哲重申，行政院推動「大南方新矽谷」計畫，將沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業核心區域，台南在綠電供應、運算資源與科技人才方面具備高度競爭力，絕對是國際企業佈局AI產業的最佳選擇。

黃偉哲指出，上任後，持續打造優質投資環境，如今成功吸引AMD於沙崙成立研發中心，不僅加速AI技術與產業發展，也透過與在地學校合作推動科普教育，促進人才扎根，為城市智慧產業發展開啟新篇章。

黃偉哲也肯定AMD積極投入社會關懷，響應經濟部丹娜絲風災安心助學計畫，捐助學生助學金與學用品，展現企業善盡社會責任的精神。

市府經發局長張婷媛提到，沙崙智慧綠能科學城是台南重要的科技產業核心，AMD選擇在此設立研發中心，將帶動高階研發投資與相關就業機會，強化本地科技人才培育，進一步提升台南AI產業鏈與智慧科技產業的整體能量。

張婷媛說，台南持續透過「招商單一窗口」協助企業排除投資障礙，並串聯經濟部等中央資源，滿足各類產業的投資需求；除推動產業升級、創新化與智慧化，也憑藉完善的產業聚落、交通條件與學研連結，積極吸引國際科技大廠在台南布局，打造南部AI產業重要新據點。

張婷媛強調，未來市府將持續優化投資環境，整合交通、生活機能與創新研發資源，協助企業快速落地，促進台南產業升級、科技創新與城市經濟持續成長。

招商投資單一窗口服務專線：0800-067-795

