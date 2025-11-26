中國房市再陷暴雷危機 國資房企萬科違約倒數計時

萬科的困境，使中國的房市暴雷危機再度引發關注。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國房市暴雷危機再度成為關注焦點，曾是中國最大開發商、如今為中國拯救房市指標的萬科下月將有兩檔總額近60億人民幣的債券到期，如果未能說服投資人同意展延，恐將爆發違約。

彭博報導，萬科本週股債續跌，其一檔2028年5月到期的債券重挫29元人民幣至65元人民幣，引發短暫停止交易停止。一檔2027年到期的美元債在25日紀錄性下跌12美分後，26日跌勢加劇，最新成交價跌至44美分以下的困境水準，為今年1月以來最低值。

萬科的股價也走跌，在香港上市的股價26日收跌6.28%報港幣3.88元，創逾1年低點。

萬科的困境突顯中國決策者面臨的挑戰：他們在振興受開發商創紀錄違約潮重創的房市之際，又要試圖避免陷入拯救個人企業的泥淖。低迷的房市顯示，去年9月推出的一系列救市措施，在短暫收效後，成效已消退。

北京G Capital私募股權基金管理中心創辦人Li Gen指出，「如果萬科的債券此時違約，將削弱政府救援政策的有效性；可能加劇房價下跌，其他國有開發商的信貸安全也將受到審查」。

有國資背景的萬科一直被視為衡量中國政府對房地產業立場的指標。萬科最大股東、國有深圳地鐵集團已提供300億人民幣股東貸款，這讓萬科今年迄今避免違約。

然而上月這條生命線岌岌可危，因為深圳地鐵釋出收緊借貸條款的信號。過去一個月，2027年到期的債券已下跌逾40%，顯示投資人對於萬科如何因應未來幾個月陸續到期的債券疑慮加劇。

彭博估計，在明年6月底之前到期或面臨贖回選擇權的在岸債券達134億人民幣，遠超過萬科依據最新協議，可從深圳地鐵取得的未動用貸款額度。

迫在眉睫的是，萬科1檔20億人民幣與1檔37億人民幣債券將分別於12月15日、12月28日到期，其提出的展延計畫必須取得至少90%的股東支持才能避免違約。

