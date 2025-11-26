2025亞洲技能競賽今開幕 賴總統：台灣向世界展現職業訓練成果里程碑

2025亞洲技能競賽今（26）日至11月30日在臺北南港展覽館舉行，晚間舉行開幕典禮，總統賴清德特別致詞。（記者張嘉明攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕2025亞洲技能競賽今（26）日至11月30日在臺北南港展覽館舉行，晚間舉行開幕典禮，總統賴清德特別前來致詞，賴清德除了對31個國家的代表團齊聚台灣表達歡迎之意，對於台灣在暌違32年後，再次主辦國際級技能賽事，台灣已從勞力密集的代工製造，轉型為全球半導體科技的重要樞紐，象徵國際社會對台灣技術實力的高度肯定，更是台灣向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

賴清德強調，政府重視技職教育，積極推動 「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，希望讓青年從學校到職場無縫接軌。同時，為了回應全球淨零排放與數位轉型的趨勢，也致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。為了讓技術與國際接軌，近年推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵年輕人走出台灣，和世界交流。

賴清德表示，在這個全球產業鏈快速重組、AI 人工智慧與數位轉型加速的時代，各國都在積極提升競爭力。他始終相信，國家競爭力的核心，就是人才；而人才的根基，在技能。技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。台灣是全球半導體供應鏈的核心，擁有先進的晶片製造技術，但促進台灣經濟發展的，不只是半導體產業的「護國神山」，還有背後最扎實的「技職體系」。

他更細數台灣百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」，包括台中的精密機械聚落，到南台灣的螺絲王國；從航太零組件的極致工藝，到紡織機能布料的創新研發，他認為，這些企業之所以能夠在全球市占率名列前茅，靠的就是我們一代又一代，專注細節、追求卓越的技職人才。是這股「職人精神」，讓台灣的產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

回顧上一屆的亞洲技能競賽，台灣團隊以百分之93的獲獎率拿下總冠軍。賴清德表示，這證明了台灣的年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。

本次競賽涵蓋 44 個職類，從砌磚、木工、焊接；到美髮美容、餐飲、花藝，我國共有49位國手出賽，賴清德期許參賽者發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，享受高水準的競技。

