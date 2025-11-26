世界最大城市是它 東京跌至第3 亞軍從第9名竄升

根據聯合國經濟和社會事務部發布《2025年世界城市化展望》報告，印尼首都雅加達是世界上最大的城市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國一份新的報告顯示，印尼首都雅加達是世界上最大的城市，擁有4190萬人口，其次是孟加拉首都達卡，擁有3660萬人口。日本首都東京人口相對穩定，為3340萬，排名下滑至第三位。

雅加達是一座位於人口稠密的爪哇島西部的低窪沿海城市，在聯合國2000年發布的最新評估中，它從第二名躍升至第一名，取代了東京，東京曾被評為世界最大城市。

請繼續往下閱讀...

東京排名下滑至第三位，落後孟加拉人口稠密的首都達卡。達卡從第九位躍升至第二位，預計到2050年將成為世界上最大的城市。

聯合國經濟和社會事務部發布《2025年世界城市化展望》報告還發現，人口超過1000萬的城市地區（即特大城市）的數量已增至33個，是1975年全球8個特大城市的四倍。

亞洲擁有全球33個特大城市中的19個，以及前10名中的9 個。除了雅加達、達卡和東京之外，其他排名前10名的亞洲城市還有：印度新德里（3020萬）；中國上海（2960 萬）；中國廣州（2760萬）；菲律賓馬尼拉（2470萬）；印度加爾各答（2250萬）；以及韓國首爾（2250萬）。





