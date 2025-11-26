自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

世界最大城市是它 東京跌至第3 亞軍從第9名竄升

2025/11/26 16:06

根據聯合國經濟和社會事務部發布《2025年世界城市化展望》報告，印尼首都雅加達是世界上最大的城市。（路透）根據聯合國經濟和社會事務部發布《2025年世界城市化展望》報告，印尼首都雅加達是世界上最大的城市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國一份新的報告顯示，印尼首都雅加達是世界上最大的城市，擁有4190萬人口，其次是孟加拉首都達卡，擁有3660萬人口。日本首都東京人口相對穩定，為3340萬，排名下滑至第三位。

雅加達是一座位於人口稠密的爪哇島西部的低窪沿海城市，在聯合國2000年發布的最新評估中，它從第二名躍升至第一名，取代了東京，東京曾被評為世界最大城市。

東京排名下滑至第三位，落後孟加拉人口稠密的首都達卡。達卡從第九位躍升至第二位，預計到2050年將成為世界上最大的城市。

聯合國經濟和社會事務部發布《2025年世界城市化展望》報告還發現，人口超過1000萬的城市地區（即特大城市）的數量已增至33個，是1975年全球8個特大城市的四倍。

亞洲擁有全球33個特大城市中的19個，以及前10名中的9 個。除了雅加達、達卡和東京之外，其他排名前10名的亞洲城市還有：印度新德里（3020萬）；中國上海（2960 萬）；中國廣州（2760萬）；菲律賓馬尼拉（2470萬）；印度加爾各答（2250萬）；以及韓國首爾（2250萬）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財