AI時代堅持印製實體月曆 遠東商銀帶國人《搭火車遊寶島》

遠東商銀今（26）日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，總經理周添財（左2）邀請民眾踏上綠色低碳旅程。（遠東商銀提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序即將進入12月，遠東銀（2845）今（26）日發行2026年月曆《搭火車遊寶島》，是該行繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題後，以月曆倡議低碳旅遊的第3部曲。遠東商銀今日甫獲得臺灣企業永續獎「百大永續典範企業獎」等獎座，總經理周添財期許，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請民眾踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。

今年《搭火車遊寶島》月曆的內容呈現鐵路旅行的豐富面向，其中有見證臺灣百年鐵道史的彰化扇形車庫，有被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路，有由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。

請繼續往下閱讀...

值此AI數位時代，遠東商銀為何仍每年印製實體月曆？周添財表示，掛曆主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，桌曆則幾乎是年輕世代少數仍使用的紙本實體用品，打開可以感受紙本的溫潤與新年新希望的祝福，也算是ESG的一環。遠東商銀另利用月曆每月版面企劃「綠色交通日常」專欄，條列12項可以輕易於日常實踐的綠色行動，例如支持倉庫及配送中心使用綠電的低碳物流行動；或利用共享運具結合公共運輸實現綠色移動日常，期許攜手客戶、員工共同實踐永續生活，樂享共好臺灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法