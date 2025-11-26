泰山股臨會董事改選名單出爐 詹家唯一董事詹晉嘉「被退出」

泰山（1218）將於12月10全面改選董事，近日董事提名名單出爐，泰山創始家族詹家原本還存有唯一1席的董事詹晉嘉進入董事會，如今，新的提名名單已不見詹晉嘉3個字，詹家家族成員全面「被退出」泰山董事會。（取自證交所公開資訊觀測站）

〔記者楊雅民／台北報導〕泰山（1218）將於12月10全面改選董事，近日董事提名名單出爐，泰山創始家族詹家原本還存有唯一1席的董事詹晉嘉進入董事會，如今，新的提名名單已不見詹晉嘉3個字，詹家家族成員全面「被退出」泰山董事會。

泰山2024年5月28日股東會改選董事，選出劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、詹晉嘉6席董事；和3席獨立董事王財安、胡義福、陳威宇，原任期至2027年5月27日。

但根據泰山最新公告的股東臨時會改選董事提名名單，9席董事分別為偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、湯順甄6席董事，及3席獨立董事王財安、胡義福、陳威宇，詹晉嘉的席次已由國寶服務董事長湯順甄取代。

泰山前董事長詹景超代表的景勛投資，對去年6月5日智慧財產及商業法院判決提起上訴，請求撤銷2023年5月31日泰山股臨會決議，結果最高法院民事判決「原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院」，判龍邦敗訴。

景勛投資主張該股臨會由龍邦等7名股東自行召集，但開會通知及議事手冊，均未揭露龍邦以外股東身分，違反公司法第173條之1第1項規定。

且龍邦與子公司保勝投資欲爭取經營權，基於併購目的，當時持有泰山49.09%股份，卻未依企業併購法第27條第14項規定向金管會申報，逾10%股份無表決權，但股東會卻將該股份計入表決，「幽靈灌票約5400萬權」，違反公司法第198條第1項規定。

為彌平3年前召集的泰山股東臨時會全面改選董事，出現「幽靈灌票」瑕疵，龍邦和保勝投資將依公司法第173條之1規定，於12月10日自行召集泰山今年第一次股東臨時會，全面改選董事補救。

龍邦10月13日趕緊依證交法第43條之1第1項公告，龍邦持有泰山股份已達50.49%（含利用他人名義保勝投資加上東華持有的12.14%），取得股份的目的為併購而取得。

為求泰山內部營運之穩定及對外交易秩序保障，並鞏固龍邦於泰山的經營權，龍邦擬與保勝投資共同推動召集泰山股臨會全面改選董事。

