川普1通電話 中國加購至少10船、總價94億美國大豆

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普24日晚間與中國國家主席習近平通話，傳出美中元首通話後，中國至少加購了10船總價約3億美元（約新台幣94億）美國大豆。

據《路透》報導，2名知情交易商表示，自星期二（11月25日）以來，中國簽署了至少10船、總值約3億美元的美國大豆新採購合約。其中1位交易商稱，中國購入約12船，另1位則估計在10至15船之間，每船約裝載6萬至6.5萬噸大豆，預計明年1月從美國墨西哥灣港口和西北太平洋港口運送。

報導指出，儘管美國大豆價格高於巴西大豆，中國仍進行採購。川普25日表示，他在通話中敦促習近平加快對美國商品的採購，而中國領導人「基本同意」了。

根據美國農業部數據，自10月底以來，國營糧商中糧集團（COFCO）已主導採購，預訂了近200萬噸美國大豆。不過，這些目前成交量仍遠低於白宮先前宣布的1200萬噸。

