COP30 之後 電動運具產業力挺台灣成為「破風者的追隨者」

國內電動運具產業，特別是電動機車業者長期支持政府的淨零路徑，相關技術、能源補給、生態系建置也已相當成熟。（資料照）

台灣智慧移動產業協會（SMAT）秘書長郭錦程

今年是「巴黎協定」問世十週年，因此在巴西貝倫（Belém）舉辦的 COP30，被視為延續COP28 宣示脫離化石燃料後的關鍵一役。然而，大會於上週落幕，並未就脫離化石燃料提出更具體的集體承諾，讓許多國家深感遺憾。值得慶幸的是，哥倫比亞與荷蘭已宣布將於 2026 年共同主辦首屆「公正轉型擺脫化石燃料國際會議」，為全球減碳行動帶來新的合作契機。

在全球淨零進程中，環境部長彭啓明將台灣定位為「破風者的追隨者」，因此台灣也在本次大會展現積極作為。環境部成立 COP30 戰情中心，彭部長更親赴巴西參與交流，展現政府對氣候議題的重視。雖然台灣不是締約國，無須提交「國家自定貢獻」（NDC），但仍選擇在 COP30 前與國際同步提出「台灣 2035 年國家自定貢獻（NDC 3.0）」，制定新的減碳目標，並新增 20 項減碳旗艦行動計畫，以更全面的策略與國際接軌，也為台灣拓展國際交流增添助力。

接下來的關鍵，在於政策如何落實。其中，「運輸部門」是台灣淨零路徑中挑戰度很高的領域之一。在高度依賴私人運具的國情下，要推動運具轉型，需要更多時間與資源。在既有的「運具電動化及無碳化」政策之外，政府今年新增「商用車輛電動化」，使政策涵蓋範圍更完整。

以成果來看，市區電動公車的普及率，今年已成功達標。不過，電動小客車與電動機車仍與階段性目標有落差，未來需更加努力。尤其機車是台灣最普及的交通工具，電動機車的推廣成效，更將直接影響運輸部門的減碳表現。

國內電動運具產業，特別是電動機車業者長期支持政府的淨零路徑，相關技術、能源補給、生態系建置也已相當成熟。產業界普遍期盼，政府能持續跨部會合作，提供更一致、更具前瞻性的政策支持，以協助民眾更順利轉向電動運具。

COP30 雖未能帶來外界所期待的突破性成果，但如同彭部長所說，台灣目前正處於「跟時間賽跑」的緊急狀態，因此台灣的減碳腳步不能就此停下。期盼政府與產業持續協力，以電動運具作為重要支點，讓台灣在全球邁向淨零的進程中展現更多亮點，並朝 2050 淨零目標穩健前行。

