川習通話後 傳中國至少買了10艘船美國大豆

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trrump）與中國國家主席習近平於本月24日通話，這是2人自10月30日在南韓釜山會晤後，不到1個月內再次交流。但有消息指出，2位領袖通話後，中國已採購至少10艘船的美國大豆。

《路透》援引知情人士消息，指自11月25日以來，中國已購買至少10艘船的美國大豆，價值約3億美元（約新台幣94億元），而這些合約正是在川普與習近平通話後簽訂。

報導指出，即儘管美國大豆價格比巴西大豆要高，但中國仍選擇大筆下單。據交易員透露，中國從墨西哥灣購買的美國大豆，比芝加哥1月大豆期貨每英斗高出約2.3美元（約新台幣72元）；若從太平洋西北港口出貨，則高出約2.2美元（約新台幣69元），明顯比巴西大豆每英斗僅加價約1.8美元（約新台幣56元）還要貴。

對此，中國農業諮詢公司AgRadar Consulting創辦人向忠利表示看法，稱由於美國大豆仍比巴西豆貴，商業買家可能仍會避開進口美國大豆，因為在目前的價格下，壓榨後的利潤根本不划算。

