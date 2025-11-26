教人掏金年收入破300萬元 加州「掏金熱」吸引各類人馬！全鎮也瘋狂

美國加州掏金熱潮再度風起雲湧。遊客、退休人員和尋寶者紛紛湧向山區，專業的掏金老手教人淘金。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價高漲，美國加州掏金熱潮再度風起雲湧。遊客、退休人員和尋寶者紛紛湧向山區，專業的掏金老手教人淘金，年收入高達10萬美元（台幣313萬元）。

10月20日，金價創下每盎司4380美元的歷史新高。此後金價雖有小幅波動，但仍比去年同期高出約55%。一些分析師認為，明年金價可能達到每盎司5000美元。

遊客、退休人員和尋寶者紛紛湧向山區。十年前，第二代礦工普雷巴利克（Nick Prebalick）靠教人淘金，每年能賺約3萬美元。如今，他說自己的收入已經超過10萬美元。

雷巴利克在教記者如何淘金，他繼續將鍋浸入三遍，然後重複整個過程。岩石和沙子慢慢地地被沖走了，留下了大約小指指甲一半大小的金色鵝卵石。普雷巴利克先生說：「好大一塊啊！」，他估計它價值20美元。

普雷巴利克表示，他和他的父親曾經在一天內發現了127盎司，「中大獎是有可能的」，他說。

探礦俱樂部也越來越受歡迎。南加州特梅庫拉谷探礦俱樂部主席馬蒂·保爾森（ Marty Paulsen）表示，每個月的例會都有新人參加。

高昂的金價、潮濕的天氣，以及真人秀節目的走紅，為加州那些依賴淘金旅遊業的古老礦業小鎮帶來了新的生命。

近年來，加州飽受冬季強風暴的侵襲，導致山區的金礦沉積物鬆動。春季積雪融化時，金塊和金片沿著河流奔湧而下，最終沉積在溪床中，等待著幸運的礦工去發現。

此外，如果和一位淘金者聊上一會兒，他們一定會提到探索頻道（Discovery Channel）的真人秀節目《淘金熱》（Gold Rush）。這檔節目如今已播出至第16季，追蹤了育空地區各採礦隊為「淘到黃金」而展開的激烈競爭。

哥倫比亞鎮有一座名為「淘金者教堂」的教堂，教堂的口號是「上帝是黃金！」。開車四處轉轉，你或許還能看到「淘金者化糞池服務公司」、「淘金者槍枝俱樂部」和「淘金者舞蹈學院」。

1848年加州黃金首次被發現，時至今日，淘金仍然是一門高風險的生意。普雷巴利克先生會巡邏自己的土地，因為擅闖者會試圖偷走這些閃閃發光的黃金。

