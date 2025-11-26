物超所值！外媒點名Uniqlo冬季前 5件值得入手必備品

物超所值！外媒點名Uniqlo冬季前值得入手5件小奢侈品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕冬天轉眼就到，現在正是為新季節囤貨的最佳時機，優衣庫（Uniqlo）是精明消費者的理想購物目的地，這裡能以比其他地方更低的價格，買到採用奢華布料的高品質商品，外媒點名羊絨帽、絲絨褲等5件小奢侈品，是今年冬季來臨前，最值得入手商品。

《gobankingrates》報導，你是否已開始在為冬季採買做準備了，以下5件Uniqlo商品，被點名是今冬最值得入手商品。

1、Heattech羊絨混紡高領衫（Heattech Cashmere Blend Turtleneck）：兼具保暖與奢華

這款高領T卹單穿就很好看，也很適合疊穿，它採用優衣庫標誌性的Heattech保暖科技，並混紡羊絨，帶來額外的奢華、柔軟和保暖體驗，其售價為29.90美元（約新台940元）。

2、保暖內襯仿麂皮手（Heattech-Lined Faux Suede Gloves）：時尚舒適

這款售價19.90美元（約新台幣626元）手套，有棕色和黑色兩種顏色可選，雖然是仿麂皮材質，但看起來像真的。

3、羊絨圍巾（Cashmere Scarf）：永不過時的經典款式

這款男女皆宜的羊絨圍巾有多種顏色可供選擇，因此您可以找到與您最喜歡的冬裝外套相匹配的顏色，其售價為 69.90美元（約新台幣2198元）。

4、羊絨針織帽（Cashmere Knitted Beanie）：保暖又時尚

千萬別低估一頂保暖帽的作用，這款羊絨針織帽既能保護你的頭部和耳朵免受寒冷天氣的侵襲，又能讓你看起來時尚有型，其售價為 49.90美元（約新台幣1569元）。

5、柔軟絲絨休閒褲（Soft Velour Easy Pants）：居家休閒佳品

用這款絲絨休閒褲提升你的冬季居家服格調，有黑色、棕色和海軍藍3種顏色可選。它時尚又百搭，即使出門穿著也毫不遜色，其售價為19.9美元。

