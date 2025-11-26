加速AI晶片布局 軟銀完成收購美國晶片新創Ampere Computing

日本軟銀集團（SoftBank）已完成以65億美元（約新台幣2036億元）收購美國晶片新創公司Ampere Computing的交易。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，日本軟銀集團（SoftBank）已完成以65億美元（約新台幣2036億元）收購美國晶片新創公司Ampere Computing的交易，該交易進一步加強了軟銀在AI硬體領域的布局。

軟銀週三（26日）發出聲明宣布，公司已於11月25日透過旗下子公司Silver Bands 6完成對Ampere Computing全部股權的收購，Ampere Computing因此成為軟銀的全資子公司，並表示自收購日起，Ampere Computing的財務狀況和經營業績將納入軟銀的合併財務報表。

軟銀還透露，目前公司正在評估本次交易對合併財務表現的影響。若有任何需要揭露的事項，公司將及時公佈。

報導指出，Ampere Computing是英特爾前總裁詹姆斯（Renee James）創立的公司，主要做基於Arm技術的資料中心處理器。詹姆斯吸引了不少大客戶，也組建了一支有經驗的工程團隊，專門做半導體高利潤市場的產品。

受上述消息激勵，軟銀週三股價盤中一度大漲8%，最高觸及1萬6615日圓。截至台北時間26日中午12點28分左右，軟銀股價暫報1萬6190日圓，漲幅5.2%。

