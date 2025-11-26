全球美妝線上銷售「九倍增速」衝擊實體商場？百貨教母柯愫吟曝解方

柯愫吟縱橫產業逾35年、素有「百貨教母」之稱。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球美妝市場正在經歷一場表面繁榮、內部震盪的結構性變化。根據尼爾森IQ（NielsenIQ）最新《State of Beauty 2025》報告，過去12個月全球美妝市場雖仍成長10%，但線上銷售增速已是實體店的9倍，尤其北美、亞太、歐洲均呈現雙位數線上成長，巴西、印度、印尼等更在行動優先與社群電商驅動下高速前進。縱橫產業逾35年、有「百貨教母」之稱的柯愫吟坦言，醫美蓬勃發展是衝擊百貨化妝品銷售的主因之一，我很想引進賣場，只是受到法規、醫療執照與空間分區的限制，沒辦法真正做。

在全球美妝銷售年增10%的背景下，美妝產業的韌性無庸置疑，其中亞太地區以成長14.3%領先全球成長，其中主要由中國蓬勃的髮品與保養市場，以及抖音電商（TikTok Shop）爆炸性的49%成長所帶動；北美（+9.6%）與拉丁美洲（+10.4%）也呈現穩健增長，歐洲（+5.8%）則維持平穩。

請繼續往下閱讀...

同時，線上銷售持續加速，美妝線上銷售的成長速度是實體門市的九倍。尼爾森IQ更指出：「走向數位轉型不再是選擇，而是必須。」

尼爾森IQ美妝與個人護理事業群資深副總裁Tara James Taylor表示：「數位優先策略現在已成為美妝零售的支柱。品牌必須在消費者所在之處接觸他們，無論是線上、社群平台，或是手機。現代消費者追求彈性與便利，品牌與零售商必須提供一致、跨渠道、不受侷限的購物體驗，才能搶佔市占，因為新的挑戰者隨時準備分食市場。」

據統計，美容產業線上銷售增速驚人。（下載自PEXELS）

曾任衣蝶百貨副總經理和京站時尚廣場總經理，退休後轉任為宏匯廣場執行董事的柯愫吟坦言：「其實時代已經改變了，消費者的習慣也不一樣，所以我們必須重新去精算賣場的效益。現在整體化妝品市場景氣不好，到目前為止，化妝品已經連續低迷兩、三年了，這段時間都沒有回升。原因很多，包括大家出國機會變多、線上購買方便，明星產品也不如以往強勢。」

其中，她也點出一個關鍵即是「醫美蓬勃發展」，因為醫美效果立即可見，例如去打肉毒，皮膚馬上就平滑了，再怎麼搽保養品都不如打一針來得立即見效，而且醫美已不再是中高齡族群的專利，許多二十幾歲的年輕人就開始「預防性」施作，因此，對於高價化妝品的需求自然降低，不會想花太多錢買這種價位的品牌，所以這些高端品牌的業績下滑很明顯。

柯愫吟認為：「這是整體大環境、科技發展共同造成的結果。若一直把希望放在化妝品，我們其實沒有那麼樂觀。反而醫美這一塊，我很想引進賣場，只是受到法規、醫療執照與空間分區的限制，沒辦法真正做。不然我相信有不少客人是有需求的，若能篩選好廠商，效果應該會不錯。」

對於未來商場的發展，她認為，現在的年輕客群又更不一樣，他們不想浪費時間，時間對他們來說非常寶貴，因此賣場必須更快、更準確抓住需求。她認為未來商場仍然需要具備強大的「學習力」，要比客人更努力地學習，才能真正應對他們的需求，否則會變得非常危險。

「我們不能預測消費者會怎麼變，但我們能做的就是跟著他們同步成長，一起往前走，才不會被時代淘汰。」她也點名，新光三越在此方面表現突出，是少數在策略上持續調整、看得出企圖與進步的龍頭百貨，「他們付出了很多努力，這點是值得肯定的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法