日本政府點名了！台灣人成東京23區新建公寓最大買家 完勝中國、新加坡

今年上半年在東京 23 區購買新建公寓的海外買家中，以居住在台灣的買家最多，高達192件。圖為東京街景。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本國土交通省公布海外居住者購買日本新建公寓的最新情況，統計顯示，截至今年6月的2025年上半年期間，在東京都內的新建公寓大廈中，海外居住者取得比例為 3%，而在東京 23 區購買新建公寓的海外買家中，以居住在台灣的買家最多，高達192件，其次為中國（30 件）與新加坡（21 件）。

綜合日本媒體報導，日本國土交通省首次以不動產登記資料為基礎，調查東京、大阪和名古屋3大都會區，以及札幌、仙台、廣島和福岡4個地區城市為主的約 55 萬戶新建住宅。

結果發現，在今年1至6月期間於東京 23 區購置新建公寓的海外居住個人或法人，比例為 3.5%，較 2024 年的1.6%成長近1倍，而東京周邊的神奈川、千葉、埼玉3個縣都維持在 1% 以下。另外，東京都為3%，整體東京圈則是1.9%。

值得注意的是，從 2025 年上半年東京 23 區海外買家的資料來看，台灣以 192 件居首，為最大的海外買家來源；其次為中國的30件，和新加坡的21件。

數據也顯示，越接近市中心、海外買家比例愈高，東京都心6區（千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區和澀谷區）的海外買家比例高達7.5%。

其他日本城市地區的新建公寓海外買家比例方面，大阪市為4.3%、京都市為 2.5%，福岡市為1.9%、橫濱市為1.6%，名古屋市則為 0.4%。

整體而言，海外居住者的購買比率在整體市場中仍屬有限，被認為並非東京 23 區新建公寓價格高漲的主要因素，日本國土交通省指出，雖然目前尚未看到海外買家直接推高不動產價格的明顯跡象，但「近期已可見明顯增加的趨勢，因此有必要持續觀察」。

此外，由於這次調查是以日本法務省的不動產登記資料為基礎，從登記資訊中篩選出地址在海外者進行統計，所以如果外國人若在日本設立法人，並以日本法人的名義來購買不動產的話，將被歸類為「國內居住者」的取得。

日本國土交通大臣金子恭之指出，目前的登記制度並未記錄買方國籍，若法務省建立相關制度，將會「進一步進行更精確的實態調查與分析」。

