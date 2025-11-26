中客不來！築地、淺草餐飲業親上火線，揭真實狀況。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引發北京政權不滿，隨後中國呼籲公民勿前往日本旅遊措施，面對中國遊客減少，以觀光聞名的築地高檔餐飲表示，銷售額完全沒受到影響，然而以廉價食品為主的商家坦言，過去1週幾乎都聽不到中文了，主打「邊走邊吃」餐廳數量減少了，由於目前正值淡季，衝擊並不算太大，但若持續到旺季，情況可能會變的非常糟。

日媒集英社報導，為響應政府呼籲民眾避免前往日本的號召，從11月15日至18日期間，中國約有49.1萬個航班被取消，相當於赴日機票預訂量的32%。報道稱，中國國航將從11月底開始大幅減少往返日本的航班數量。

東京築地地區，在街邊豎起中文招牌吸引入境遊客「邊走邊吃」的餐廳經理A先生，對這種不尋常的情況感到惋惜。 「過去１週我幾乎沒聽到有人說中文。我覺得這肯定是高市的影響。不過，由於現在是淡季，中國遊客不多，所以對銷售額影響不大。但我想明年旺季開始後情況就會有所不同了。」

與此同時，在淺草拉人力車的B先生也談到了假期期間客群的變化，他說：“過去1週旅行團的數量明顯減少了，以前總能看到一些吵鬧的旅行團，我一眼就覺得是中國遊客，但現在1個都沒看到了。”

然而，A先生表示，這種影響因餐廳的價格而異， 「我聽說，那些方便快捷、顧客喜歡邊走邊吃的餐廳，中國遊客的數量有所下降，而需要預訂的高檔餐廳則完全沒有受到影響。」

築地１家高檔餐廳經理C先生也證實了這一點，這家餐廳的平均顧客消費超過1萬日圓（約新台幣2000元）。

「銷售額絲毫沒有下降。我們不接受團體預訂，有很多散客。我們有很多中國顧客，他們這週照常光顧，今天也來了。」1家中檔餐廳的經理D先生也表示贊同。

D先生進一步指出，我們七八成的顧客都是中國人，但說實話，生意並沒有受到什麼影響。我想是因為現在不是旅遊旺季，而且很多顧客都是獨自旅行而不是跟團。小吃攤之類的生意下滑，我覺得是因為跟團遊客太多了，但是，如果旺季也這樣，說實話，我會很擔心。

另，淺草1家鰻魚餐廳女員工表示，「我們大約60%到70%的顧客是外國遊客，其中大約一半來自歐洲、美國和中國。過去1週，顧客數量確實有所下降。事實上，我認為中國遊客的數量減少了一半。不過，其他外國遊客目前消費也很高，所以問題不大。這是因為現在是淡季，所以我們目前狀況良好，但我們必須考慮旺季到來時的應對措施。」

